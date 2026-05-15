Selección de Argentina: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico

Argentina ha construido su leyenda mundialista a través de figuras individuales que trascendieron el deporte. Tras ser finalista en el primer mundial de 1930, la gloria llegó en casa en 1978 de la mano de Mario Kempes. Sin embargo, el momento más icónico ocurrió en México 1986, cuando Diego Armando Maradona firmó la actuación individual más dominante de la historia, incluyendo "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" ante Inglaterra, consagrando a la Albiceleste como una potencia capaz de convertir el futbol en una cuestión de identidad nacional.

Durante la Era Moderna, la selección argentina vivió una montaña rusa de emociones, marcada por finales perdidas en 1990 y 2014, y una sequía de títulos que parecía eterna. La figura de Lionel Messi cargó con la presión de igualar el legado de Maradona, enfrentando críticas y decepciones hasta que el proceso de la "Scaloneta" cambió el rumbo. Bajo el mando de Lionel Scaloni, el equipo recuperó la alegría y la cohesión táctica, logrando un equilibrio que permitió a Messi brillar en su máxima expresión.

La culminación de esta historia ocurrió en Qatar 2022, en lo que muchos consideran la mejor final de todos los tiempos. Argentina derrotó a Francia en penales tras un vibrante 3-3, logrando su tercera estrella y permitiendo que Messi levantara el trofeo que le faltaba. Argentina llega a 2026 como la vara con la que se mide al resto del mundo, fusionando una mística inigualable con una nueva generación de jugadores hambrientos de mantener el dominio global que recuperaron en Lusail.

Messi besando la copa del mundo Reuters

DATO CURIOSO:

Argentina viajó a Suecia en 1958. En esa época los aviones no tenían la autonomía de hoy. El viaje duró más de 40 horas. El avión de hélices tuvo que parar en Brasil, Senegal, Liberia, España y Portugal antes de llegar a Suecia. Los jugadores estaban tan aburridos que, en una de las escalas en África, bajaron a la pista y se pusieron a jugar al futbol con los trabajadores del aeropuerto bajo un sol de 40 grados para "estirar las piernas".

FICHA TÉCNICA:

Participaciones totales: 18 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor posición histórica: Campeón (1978, 1986, 2022).

Mejor posición (Era Moderna): Campeón (1986, 2022).

Récord histórico (Partidos): 88 PJ | 47 PG | 17 PE | 24 PP.

Goles: 152 a favor | 101 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Lionel Messi (13 goles).

Jugador con más partidos: Lionel Messi (26 partidos).

Gol más rápido: Gabriel Batistuta (Minuto 2 vs. Nigeria, 1994).

Racha de clasificaciones: 13 consecutivas (1974 - 2022).

Confederación: CONMEBOL (Sudamérica).