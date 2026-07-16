Mikel Arriola cerró el libro de 2026, pero abrió la primera página rumbo a 2030

El Centro de Alto Rendimiento cerró el ciclo mundialista con una atmósfera cargada de nostalgia, gratitud y, sobre todo, de orgullo. Bajo el mismo techo, 700 colaboradores de la Federación Mexicana de Futbol se reunieron para concluir un capítulo que, durante meses, los hizo vibrar al ritmo de un solo corazón: el de la Copa del Mundo 2026.

Se trato de un abrazo colectivo. Mikel Arriola, Comisionado de la Femexfut, tomó el micrófono, pero sus palabras fueron las de un compañero que reconoce y valora la entrega de quienes nunca salen en las fotos ni en los titulares.

Desde las áreas operativas y médicas que cuidaron cada detalle, hasta los equipos de seguridad y mantenimiento que velaron por la armonía, cada asistente fue parte fundamental de esa arquitectura. El objetivo fue crear un santuario donde la Selección de México pudiera jugar sin distracciones, arropada por el profesionalismo de su propia gente.

Arriola hizo una pausa para honrar el trabajo de Javier Aguirre y su cuerpo técnico, recordando una entrega histórica. México firmó la mejor actuación en una Fase de Grupos, cerrando con un invicto de nueve puntos. Por primera vez, el Tri mantuvo su arco en cero durante cuatro partidos seguidos, una solidez defensiva que quedará grabada en la memoria colectiva. Con cuatro victorias consecutivas, el Tri alcanzó una racha sin precedentes, situándose como el mejor de los tres países anfitriones, terminando en la 9ª posición.

dfcdsf Cortesía: Femexfut

La mirada puesta en 2030

Sin embargo, en el mundo del futbol, el horizonte siempre se mueve. Mikel Arriola miró a los ojos a su equipo y los convocó a no bajar la guardia. El Mundial 2030 es un camino que comienza a trazarse hoy. Este nuevo ciclo llevará la bandera de la continuidad, respaldando el proyecto liderado por Rafael Márquez.

Esto no para. Es un gran sueño trabajar en esta Federación Mexicana de Futbol con compañeros y compañeras tan extraordinarios como ustedes", compartió Arriola.

La jornada cerró con una fotografía que quedará para la posteridad, un retrato de quienes, detrás de escena, sostuvieron la esperanza de un país. Con el clic de la cámara se cerró el libro de 2026, pero al mismo tiempo se abrió la primera página de un nuevo sueño rumbo a 2030.