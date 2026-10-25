¿Por qué no expulsaron a Carlos Álvarez por la Ley Prestianni en el América vs Pachuca?

La polémica arbitral se desató en el Estadio Azteca durante el América vs Pachuca. Mientras se revisaba en el VAR un posible penal de Luis Ángel Malagón, Carlos Álvarez se acercó a Sergio Barreto y se cubrió deliberadamente la boca con la mano mientras le hablaba.

Los jugadores de Pachuca protestaron de inmediato y exigieron la aplicación de la llamada Ley Prestianni, por lo que el árbitro central Maximiliano Quintero acudió al monitor para analizar la acción.

Pese a que el silbante vio claramente la repetición y constató el gesto, decidió no mostrar la tarjeta roja, además, no ofreció explicación alguna en el campo sobre su criterio.

Esa falta de claridad generó molestia en el conjunto hidalguense, cuyos jugadores insistieron en la expulsión, y encendió el debate en redes y en los análisis posteriores sobre la consistencia arbitral.

¿Qué dice la Ley Prestianni para expulsar a un jugador?

La denominada Ley Prestianni (o Ley Vinícius-Prestianni) es una modificación opcional de las Reglas de Juego aprobada por la IFAB en abril de 2026 a propuesta de la FIFA. Surgió a raíz del incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en la Champions League, cuando el argentino se cubrió la boca mientras se dirigía al brasileño.

Su objetivo es evitar que los jugadores oculten insultos, amenazas o expresiones discriminatorias tapándose la boca durante confrontaciones.

La norma establece que un jugador, suplente o sustituido puede ser sancionado con tarjeta roja directa si se cubre deliberadamente la boca (con la mano, el brazo o la camiseta) al dirigirse a un adversario en una situación de confrontación, burla, provocación o de forma exaltada o despreciable.

El VAR puede intervenir y el árbitro debe valorar el contexto: no se castiga cualquier gesto de taparse la boca, sino solo cuando ocurre en un entorno claro de enfrentamiento verbal o provocación. Esa interpretación del contexto es precisamente lo que generó la polémica en el América vs Pachuca.