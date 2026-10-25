Los Gallos Blancos pierden el rumbo y suman otra derrota ante Cruz Azul

Cruz Azul venció 3-1 a Querétaro como visitante en la Liga MX y profundizó la mala racha de los Gallos Blancos, que acumularon tres derrotas en menos de una semana durante la jornada doble. El equipo de Esteban “Chino” González, que llegó a ocupar el tercer puesto de la clasificación general, volvió a perder terreno tras un partido definido en la primera mitad.

La Máquina construyó la victoria con tres anotaciones antes del descanso, pese a que Querétaro consiguió igualar momentáneamente el marcador. La ventaja permitió a los celestes controlar el desenlace y llevarse los tres puntos.

Cruz Azul golpea en los momentos clave

El primer tanto llegó al minuto 19, cuando el árbitro Ramos Palazuelos señaló un penal por una mano de Enzo Giménez dentro del área. Andrés Montaño asumió la responsabilidad y convirtió con un disparo preciso para poner en ventaja a Cruz Azul.

Querétaro respondió al minuto 33. Iker Benito dejó el balón para Mateo Coronel, quien disparó con la parte interna del pie. El remate pegó en el travesaño antes de cruzar la línea de gol y significó el empate para los Gallos.

La reacción, sin embargo, no tuvo continuidad. Al minuto 44, Nicolás Ibáñez recibió el balón en la esquina izquierda del área grande y disparó hacia el segundo palo para devolverle la ventaja a la Máquina.

Querétaro todavía recibió otro golpe antes del descanso. Andrés Montaño filtró un pase para Christian Ebere, quien definió ante la salida del guardameta Guillermo Allison y estableció el 3-1.

La ventaja conseguida antes del descanso resultó suficiente para asegurar la victoria, mientras Querétaro no logró revertir el resultado y prolongó su secuencia negativa.

Querétaro pierde impulso en la clasificación

Las tres derrotas sufridas en menos de una semana cambiaron el panorama de los Gallos Blancos después de su buen arranque bajo la dirección de Esteban González. Aunque el equipo permaneció en zona de liguilla tras este partido, los resultados de Santos y Tijuana podrían modificar su posición.

Querétaro aún tiene un partido pendiente como local ante Rayados, una oportunidad para recuperar terreno. Además, deberá enfrentar a Juárez, Puebla y Necaxa, equipos que se encuentran en posiciones inferiores de la clasificación. Esos compromisos serán determinantes para que los Gallos intenten recuperar el rumbo en el cierre de la fase regular.