El América pierde 1-2 ante el Pachuca en el homenaje a Guillermo Ochoa

El americanismo tenía motivos para sonreír. El regreso de Guillermo Ochoa al estadio Banorte prometía una de esas noches en las que el resultado parecía un detalle secundario. Pero el Pachuca no estaba dispuesto a respetar el guion de la fiesta.

La nostalgia se mezcló con la ilusión de ver al América celebrar ante su gente. Todo parecía preparado para que el reconocimiento a uno de sus grandes referentes terminara con una alegría. Los Tuzos, sin embargo, encontraron la manera de cambiar el ambiente y recordar que en el futbol las celebraciones también pueden tener invitados incómodos.

Jugadores de Pachuca celebrando el gol de Idrissi MEXSPORT

El primer aviso llegó por una equivocación de Erick Sánchez. El mediocampista recuperó la pelota, pero no consiguió resolver la jugada; en su intento por salir del problema, el balón terminó rebotando tras una barrida y quedó a merced de Alan Bautista. Desde fuera del área, aprovechó el regalo al minuto 11’ para silenciar a la tribuna.

Al América le correspondía recomponer la historia y, tras el descanso, pareció encontrar la pluma. Las Águilas movieron la pelota con paciencia, enlazaron ocho toques, cambiaron de orientación y tejieron paredes y triangulaciones hasta encontrar el espacio. El centro llegó al pecho de Henry Martín, quien golpeó con la elegancia de quien lleva el escudo tatuado en el corazón y convirtió el empate.

La fiesta parecía recuperar su rumbo. Pero justo cuando el América se sentía cómodo, el Pachuca volvió a romperles los planes. Oussama Idrissi encontró espacio y soltó un derechazo que viajó directo al ángulo, fuera del alcance de Malagón.

El América se quedó sin el desenlace que imaginaba para el homenaje a Ochoa y vio terminar su racha de cinco partidos sin perder. La derrota no le quitó el liderato, pero sí dejó una advertencia: el Pachuca, incluso en una temporada irregular y fuera de los puestos de Liguilla, parece haber encontrado la fórmula para incomodar a las Águilas.

La noche era para recordar a una leyenda, pero los Tuzos se encargaron de que también se recordara el resultado.