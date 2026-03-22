¡Sebastian Korda sorprende y elimina a Alcaraz del Masters 1000 de Miami!

En un partido que rebasó las dos horas, Sebastián Korda dio la gran sorpresa en el Masters 1000 de Miami y eliminó a Carlos Alcaraz en la Tercera Ronda; necesitó de tres sets luego de haberse impuesto en el primero.

Luego de imponerse al brasileño Joao Fonseca en su debut, Carlos Alcaraz se instaló en la pista dura el Hard Rock Stadium para medirse al local Sebastian Korda, quien desde el primer momento del compromiso mostró sus intenciones.

Sorprendiendo, el estadounidense quebró a Carlos Alcaraz y se llevó el primer set por 6-3, resultado parcial que sembraba dudas en el español de 22 años que acudía con la mirada a su equipo, mismos que trataban de darle confianza y las herramientas para mantenerse en el torneo.

Hasta antes de este partido, Carlos Alcaraz dominaba 4-1 la eliminatoria ante Sebastian Korda. AFP

Todo parecía ser inútil. De manera temprana en la segunda manga, Korda volvió a hacerse del servicio de Alcaraz y maniató al número 1 del mundo hasta el final del segundo set, cuando el murciano quebró y se puso 6-5 en busca de alargar un duelo que se veía perdido apenas unos cuantos games atrás; contra todo pronóstico, alargaba a un tercer set al imponerse 7-5.

Pese a la emotividad del triunfo en el segundo set, el tercero comenzó parejo y con una ligera ventaja en la parte emotiva en favor de Alcaraz, sin embargo, la presión por parte de el estadounidense logró imponer condiciones para una de las grandes sorpresas en el torneo.

Luciendo etiqueta de favorito, Sebastian Korda se impuso 6-3, 5-7 y 6-4 en un partido celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami que tuvo una duración de 2 horas y 18 minutos.

En la ronda de Octavos de Final, pronosticada para el martes 24 de marzo, Sebastian Korda enfrentará al ganador entre su compatriota Martin Landaluce y el ruso Karén Jachánov, compromiso que se llevará a cabo esta misma tarde.

La Final del Masters 1000 de Miami se jugará el domingo 29 de marzo. Reuters

BFG