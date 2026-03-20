Alcaraz mantiene paso perfecto contra tenistas menores que él

En el partido más esperado de la ronda, Carlos Alcaraz se impuso 6-4 y 6-4 al brasileño Joao Fonseca, debutando con triunfo en el Masters 1000 de Miami y buscando resarcir sus heridas tras la eliminación en Indian Wells; jamás ha caído contra un rival de menor edad.

En el Hard Rock Stadium de Miami, bastaron 1 hora y 35 minutos para que el español de 22 años se enfrentara por 13º ocasión a un tenista más joven que él, por lo que el brasileño Joao Fonseca -de 19 primaveras- trataba de convertirse en el primero en vencerlo.

Con el recuerdo fresco de su gran partido ante Jannik Sinner, el sudamericano trató de someter al español, sin embargo, Carlos Alcaraz logró quebrar de manera temprana y hacerse del primer set.

La segunda manga fue una auténtica calca, donde el murciano no tuvo compasión y aplicó la misma dosis, convirtiéndose en el ganador y dejando a Fonseca con las ganas de llevarse -al menos- uno de los tres break points con los que contó en el Masters de Miami.

Por fin Miami”, fue el menaje que dejó Carlos Alcaraz en la cámara luego de haber sido eliminado por David Goffin en esta misma ronda en 2025.

Para la Tercera Ronda, Carlos Alcaraz se medirá frente al estadunidense Sebastian Korda, quien llega a esta instancia del torneo luego de haber eliminado al argentino Camino Ugo Carabelli.

BFG