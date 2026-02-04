Este 5 de febrero, los elegidos por FIFA ya tendrán sus boletos para el Mundial

El día que muchos aficionados han estado esperando llegó por fín. Este 5 de febrero, FIFA empezará a repartir los boletos para los partidos del Mundial entre los ganadores del sorteo.

Supuestamente, entre todas las solicitudes se hizo un proceso aleatorio para seleccionar a aquellos que podrán asistir a los partidos.

Muchos aficionados, que han criticado este Mundial de 2026 en Norteamérica por los altos costos, esperan con ansiedad la respuesta, porque a pesar de todo, inviriteron ahorros y pusieron tarjetas de crédito para ser tomados en cuenta.

Parece imposible, pero no lo es tanto. Mientras llegan los mails con los avisos oficiales, se mueren de nervios, aunque con el sueño de que sean elegidos.

EL PROCESO ABIERTO

FIFA abrió el proceso de boletos desde el 10 de diciembre hasta el 26 de enero en donde recibió solicitudes y cancelaciones. A pesar de la inmensa cantidad de envios, el proceso supuestamente es aleatorio, es decir, no importa si la solicitud fue la primera o la última en entrar.

La idea es que el terreno fuera parejo y nadie tuviera ventaja. A decir de FIFA, el interés es que todos los que tienen la posibilidad de comprar un boleto, deben poseer el derecho legitimo de aspirar a estar en el estadio. Tampoco interviene el ámbito regional. No por jugarse en Ciudad de México o Guadalajara, las solicitudes que lleguen de estas plazas tendrán prioridad.

Para ello, desde el momento en que se llenó la solicitud se adjuntó el método de pago con tarjeta, por lo que el cargo se verá reflejado a partir del 9 de febrero.

EL DÍA ELEGIDO

Este 5 de febrero a partir de las 00:01 del día, comenzarán a caer los mails con los avisos.

Llegarán tres diferentes tipos de respuesta:

Aceptado Totalmente

​Quiere decir que todos los boletos que pediste fueron aceptados.

​Quiere decir que no todos los boletos que pediste fueron aceptados, por lo que deberás revisar en cuáles juegos tienes cupo.

​Obvia respuesta mala aunque tu dinero no será tocado.

Por ejemplo, el boleto más barato para la inauguración en México rondó de los 5 mil a los 33 mil pesos y van incrementando conforme se avance en las rondas de eliminación directa.