Cristiano Ronaldo desafía el poder saudí: boicoteará el segundo partido del Al Nassr

Cristiano Ronaldo mantendrá su postura de protesta y boicoteará un segundo partido consecutivo de la Saudi Pro League con el Al Nassr, luego de no recibir garantías concretas de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita realizará cambios en la gestión deportiva del club, informaron fuentes a ESPN.

La decisión del delantero portugués llega en medio de una creciente tensión interna provocada por la suspensión del director deportivo Simão Coutinho y del CEO José Semedo, ambos portugueses, una medida impuesta directamente por el PIF que generó molestia inmediata en Ronaldo y paralizó la llegada de refuerzos de primer nivel para el equipo que dirige Jorge Jesus.

De acuerdo con las fuentes, la situación se agravó tras un recorte significativo en el presupuesto del club, mientras que su principal rival, Al Hilal, recibió un fuerte impulso financiero. El príncipe saudí Alwaleed Bin Talal Alsaud, empresario multimillonario y uno de los benefactores de Al Hilal, financió todos los fichajes del club en esta ventana de transferencias, incluido el del francés Karim Benzema.

Al Hilal es propiedad en un 75 por ciento del PIF y en un 25 por ciento de un grupo privado, dentro del cual figura el propio príncipe Alwaleed. Esta diferencia de trato es vista por Ronaldo como una desventaja directa para Al Nassr en la lucha por el título.

Mira hacia otros destinos

Fuentes cercanas al jugador señalan que el capitán portugués está profundamente enfadado, especialmente porque desde su llegada al club en 2022 aún no ha conquistado un título importante. Aunque ha recibido ofertas para salir, principalmente desde Europa y Estados Unidos, Ronaldo no desea abandonar Arabia Saudita en este momento debido a que una salida podría afectar su preparación rumbo al Mundial.

Ronaldo firmó el verano pasado una extensión de contrato hasta junio de 2027, que incluye una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, equivalentes a 59 millones de dólares. La Saudi Pro League considera al exjugador del Real Madrid como su principal embajador global y no quiere perderlo.

Según las fuentes, Al Nassr y el PIF prometieron a Ronaldo una gran inversión durante el próximo verano, y entre los nombres considerados como posibles refuerzos figura el de su compatriota Bruno Fernandes, actualmente en el Manchester United. Sin embargo, el portugués habría advertido que, si no se garantizan cambios estructurales en las próximas semanas, pedirá salir del club en junio.

El conflicto se hizo público el lunes, cuando Ronaldo se negó a jugar en la victoria 1-0 sobre Al Riyadh, en señal de protesta por lo que considera una falta de apoyo financiero a su equipo. También intentó bloquear el traspaso de Benzema desde Al Ittihad hacia Al Hilal, al interpretar la operación como una maniobra del PIF para allanar el camino al título de su rival.

Durante la semana, Ronaldo entrenó con normalidad y publicó una fotografía en redes sociales con el uniforme del club. No obstante, en las cuentas oficiales de Al Nassr solo aparecieron imágenes del entrenador Jorge Jesus y del resto del plantel, sin rastro del portugués.

Al Nassr enfrentará este viernes al Al Ittihad, en un ambiente marcado por la incertidumbre y con la presencia de su máxima figura todavía en duda.