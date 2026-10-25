Scarlett Camberos y Ángel Villacampa representarán al América Femenil en el Balón de Oro

Scarlett Camberos y Ángel Villacampa representarán al América Femenil en la gala del Balón de Oro, organizada por la revista France Football, donde el club azulcrema cuenta con nominaciones en las categorías de mejor jugadora y mejor equipo femenil de la temporada. Ambos viajaron a Londres para asistir a la ceremonia, programada para este lunes 26 de octubre.

El conjunto azulcrema podría cerrar una temporada en la que conquistó la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Copa de Campeonas de la Concacaf con un reconocimiento internacional.

El América Femenil compartió en sus redes sociales un video de la delantera y el entrenador en el aeropuerto, antes de emprender el viaje a la capital inglesa, donde se celebrará la entrega de los galardones.

Scarlett Camberos, nominada a mejor jugadora

La delantera americanista figura entre las 30 candidatas al Balón de Oro en la categoría de mejor jugadora de la temporada. Su nominación la coloca en una lista selecta de futbolistas mexicanos considerados para el reconocimiento y marca un precedente para la representación femenina de México en estos premios.

Camberos comparte la presencia mexicana entre los nominados con Julián Quiñones, quien también aparece en las candidaturas a mejor jugador de la temporada. La participación de ambos amplía la representación del futbol nacional en una de las ceremonias individuales más reconocidas de este deporte.

Ángel Villacampa va en representación del América. Jorge Martinez/Mexsport

Ángel Villacampa representará al América Femenil

El entrenador Ángel Villacampa acudirá a la gala en representación del club, nominado en la categoría de mejor equipo femenil de la temporada. El reconocimiento podría acompañar los resultados deportivos que las Águilas consiguieron durante el ciclo, con títulos nacionales e internacionales.

El equipo conquistó la Liga MX Femenil, el Campeón de Campeonas y la Copa de Campeonas de la Concacaf. Este último campeonato le permitió obtener el boleto a la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027 y a la primera Copa del Mundo de Clubes Femenina de la FIFA 2028.

Para el futbol femenil mexicano, la presencia del América y de Camberos representa una oportunidad de ganar visibilidad en el escenario internacional.

La ceremonia se celebrará este lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres. La entrega de premios comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.