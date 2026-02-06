La liga saudí responde a Cristiano Ronaldo

La Saudi Pro League salió al paso del conflicto que rodea a Cristiano Ronaldo y su ausencia reciente con Al Nassr , luego de que el portugués manifestara su inconformidad por el manejo del mercado de fichajes y lo que considera un trato preferencial hacia Al Hilal , su principal rival en la lucha por el título.

A través de un comunicado oficial, la liga explicó el modelo bajo el cual operan los clubes y rechazó cualquier tipo de intervención directa del Fondo de Inversión Pública (PIF) en decisiones deportivas particulares. La SPL subrayó que cada institución administra de forma autónoma sus recursos, dentro de un marco financiero común diseñado para garantizar sostenibilidad y equilibrio competitivo.

“La liga está estructurada bajo un principio claro: todos los clubes operan con las mismas reglas. Cada uno cuenta con su propia directiva, ejecutivos y dirección deportiva. Las decisiones de contratación y gasto corresponden exclusivamente a los clubes”, señaló el organismo rector del futbol saudí.

En ese contexto, la liga respondió de manera directa al trasfondo del malestar de Ronaldo, al remarcar que ningún jugador, por relevante que sea, tiene injerencia en decisiones que van más allá de su club. “Cristiano ha sido una figura clave en el crecimiento del Al Nassr desde su llegada y su ambición por ganar es natural, pero las decisiones estructurales no dependen de un solo individuo”, apuntó el comunicado.

La SPL también contrastó la manera en que Al Nassr y Al Hilal administraron sus presupuestos en la ventana invernal. Mientras uno optó por una estrategia conservadora tras un verano de fuerte inversión, el otro reforzó su plantilla de forma agresiva, incluyendo la llegada de Karim Benzema , procedente de Al Ittihad .

Según reportes, los fondos para fichajes no provienen directamente del PIF, pese a que el organismo posee el 75 % de las acciones de Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli . El dinero se distribuye desde un fondo común administrado por la propia liga, del cual los cuatro clubes recibieron la misma cantidad al inicio de la temporada.

Al Nassr habría agotado gran parte de ese presupuesto durante el mercado de verano, con incorporaciones de alto perfil como João Félix y Kingsley Coman , lo que limitó su margen de maniobra en enero. En contraste, el fichaje de Benzema no se realizó con recursos del fondo común ni del PIF, sino mediante una inversión privada encabezada por el príncipe Alwaleed bin Talal Al Saud , accionista minoritario de Al Hilal y uno de los hombres más ricos del país.

En el plano deportivo, la liga defendió la competitividad del torneo al destacar la mínima diferencia entre los equipos punteros. “Con pocos puntos separando a los primeros lugares, la lucha por el campeonato sigue abierta. Ese equilibrio refleja que el sistema funciona”, sostuvo la SPL.

Respecto a la situación puntual de Ronaldo, según reportes, el delantero no presenta problemas físicos ni médicos, ni ha sido marginado por decisiones técnicas de Jorge Jesus . Su ausencia ante Al Riyadh y su probable baja frente a Al Ittihad obedecen a un asunto personal y administrativovinculado al mercado de pases.

El portugués dejó claro tras bastidores que su regreso a la actividad dependerá de que la directiva de Al Nassr recupere margen de acción en futuras ventanas y de que no se repitan las interferencias que, a su juicio, afectaron la planificación reciente del club.

En los últimos meses, la suspensión de los directivos portugueses Simão Coutinho (director deportivo) y José Semedo (director general) por decisión del PIF, así como un recorte significativo en el gasto operativo, tensaron la relación entre Ronaldo y la estructura del club.