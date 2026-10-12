Santos y Querétaro, los equipos con más puntos en los últimos 5 partidos
Para sorpresa de todos, Querétaro y Santos han tenido un gran Apertura 2026, siendo los dos únicos equipos con más puntos obtenidos en las últimas cinco jornadas
El Apertura 2026 entra en su recta final y, con cada vez menos fechas por disputarse, el panorama de la tabla general se mantiene abierto y competitivo. Mientras los grandes de pelean por el liderato, dos conjuntos han irrumpido y están dando la sorpresa: Santos Laguna y Querétaro.
Los Guerreros de Torreón y los Gallos Blancos atraviesan un momento de gran confianza que los ha colocado de lleno en la conversación por la Liguilla. Ambos han dejado atrás sus altibajos iniciales y ahora presentan una consistencia que pocos esperaban a estas alturas del campeonato.
Santos y Querétaro, los equipos que más puntos sumaron en las últimas 5 jornadas
De los últimos 15 puntos que se han puesto en juego en el torneo (correspondientes a las últimas cinco jornadas), Santos y Querétaro han sido, con claridad, los equipos más eficaces.
Los Laguneros han cosechado 12 unidades y los Gallos 13, cifras que los convierten en los de mejor rendimiento reciente de toda la Liga MX.
Santos encadenó cuatro victorias consecutivas tras caer ante Cruz Azul (1-0); superó 2-1 a Juárez, remontó 3-2 a Toluca en el Nemesio Diez, venció 1-0 a Pachuca y cerró la jornada 11 con un 2-1 de visita ante Atlético de San Luis, gracias al doblete de Tahiel Jiménez.
Esa racha de cuatro triunfos seguidos le ha permitido escalar hasta los 13 puntos y soñar con meterse en zona de clasificación.
Querétaro, por su parte, ha sido aún más regular. En el mismo tramo venció 3-1 a Atlas, ganó 1-0 de visita a Tijuana, empató 1-1 con León, se impuso 2-0 a Chivas en el Akron y cerró con un contundente 2-0 sobre Atlante en La Corregidora.
Esos 13 puntos de 15 posibles lo tienen instalado en el tercer lugar general, con 20 unidades y un partido menos que varios de sus rivales.
Los partidos que le restan a Santos y Querétaro
SANTOS
- Jornada 12: Santos vs Querétaro
- Jornada 13: Santos vs Pumas
- Jornada 14: Tijuana vs Santos
- Jornada 15: Santos vs Necaxa
- Jornada 16: Atlante vs Santos
- Jornada 17: Santos vs León
QUERÉTARO
- Jornada 12: Santos vs Querétaro
- Jornada 13: Atlético de San Luis vs Querétaro
- Jornada 14: Querétaro vs Cruz Azul
- Jornada 15: Juárez vs Querétaro
- Jornada 16: Querétaro vs Puebla
- Jornada 17: Querétaro vs Necaxa