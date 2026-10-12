Santos y Querétaro, los equipos con más puntos en los últimos 5 partidos

El Apertura 2026 entra en su recta final y, con cada vez menos fechas por disputarse, el panorama de la tabla general se mantiene abierto y competitivo. Mientras los grandes de pelean por el liderato, dos conjuntos han irrumpido y están dando la sorpresa: Santos Laguna y Querétaro.

Los Guerreros de Torreón y los Gallos Blancos atraviesan un momento de gran confianza que los ha colocado de lleno en la conversación por la Liguilla. Ambos han dejado atrás sus altibajos iniciales y ahora presentan una consistencia que pocos esperaban a estas alturas del campeonato.

Tahiel Jiménez anotó un doblete para darle la victoria a Santos MEXSPORT

Santos y Querétaro, los equipos que más puntos sumaron en las últimas 5 jornadas

De los últimos 15 puntos que se han puesto en juego en el torneo (correspondientes a las últimas cinco jornadas), Santos y Querétaro han sido, con claridad, los equipos más eficaces.

Los Laguneros han cosechado 12 unidades y los Gallos 13, cifras que los convierten en los de mejor rendimiento reciente de toda la Liga MX.

Santos encadenó cuatro victorias consecutivas tras caer ante Cruz Azul (1-0); superó 2-1 a Juárez, remontó 3-2 a Toluca en el Nemesio Diez, venció 1-0 a Pachuca y cerró la jornada 11 con un 2-1 de visita ante Atlético de San Luis, gracias al doblete de Tahiel Jiménez.

Esa racha de cuatro triunfos seguidos le ha permitido escalar hasta los 13 puntos y soñar con meterse en zona de clasificación.

Querétaro, por su parte, ha sido aún más regular. En el mismo tramo venció 3-1 a Atlas, ganó 1-0 de visita a Tijuana, empató 1-1 con León, se impuso 2-0 a Chivas en el Akron y cerró con un contundente 2-0 sobre Atlante en La Corregidora.

Esos 13 puntos de 15 posibles lo tienen instalado en el tercer lugar general, con 20 unidades y un partido menos que varios de sus rivales.

Los partidos que le restan a Santos y Querétaro

SANTOS

Jornada 12: Santos vs Querétaro

Jornada 12: Santos vs Querétaro Jornada 13: Santos vs Pumas

Jornada 14: Tijuana vs Santos

Jornada 15: Santos vs Necaxa

Jornada 16: Atlante vs Santos

Jornada 17: Santos vs León

QUERÉTARO