¿Dónde ver México Femenil vs Jamaica EN VIVO? Partido amistoso en Querétaro

La Selección Mexicana Femenil llega a este segundo amistoso de la Fecha FIFA ante Jamaica con la necesidad de reivindicarse tras la derrota 3-4 sufrida el viernes pasado en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

El equipo de Pedro López mostró capacidad de reacción ofensiva (con goles de Jacqueline Ovalle, Rebeca Bernal y Charlyn Corral), pero evidenció fragilidades defensivas que las Reggae Girlz aprovecharon con contundencia.

Este duelo en Querétaro representa la última prueba de fuego antes del debut en el Campeonato Concacaf W (previsto para el 28 de noviembre ante Haití), donde estará en juego la clasificación al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Primer partido del Tri Femenil en Querétaro

El encuentro adquiere un sabor especial porque será la primera vez que la Selección Mexicana Femenil visite el Estadio Corregidora, escenario de gran tradición futbolística.

Pedro López tendrá la oportunidad de ajustar variantes, recuperar confianza colectiva y ofrecer una respuesta contundente ante su afición, mientras que las visitantes intentarán repetir el guión de hace unos días y dejar un mensaje claro de cara a la fase decisiva de noviembre.

¿Dónde ver México vs Jamaica Femenil?

Partido: México Femenil vs. Jamaica (amistoso internacional)

Partido: México Femenil vs. Jamaica (amistoso internacional) Estadio: Estadio Corregidora (La Corregidora), Querétaro

Día: Martes 13 de octubre de 2026

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión del México vs Jamaica Femenil

Transmisión en México: El partido se podrá seguir en vivo por TUDN (televisión de paga), ViX y el canal oficial de YouTube de la Selección Nacional de México.

Historial de enfrentamientos entre México y Jamaica

Partidos totales jugados: 11

Partidos totales jugados: 11 Victorias México: 9

Victorias Jamaica: 2

Empates: 0

México mantiene una clara ventaja histórica, aunque Jamaica acaba de igualar el número de triunfos recientes con el 4-3 del pasado viernes. El dominio mexicano ha sido contundente en la mayoría de los duelos previos, incluyendo goleadas recientes como los 3-0 y 4-0 de 2025.