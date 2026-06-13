FIFA aclara polémico penalti en el Suiza vs Qatar del Mundial 2026 tras reclamo de Lopetegui

El Mundial 2026 vivió su primer gran escándalo arbitral en el Área de la Bahía de San Francisco. Julen Lopetegui, director técnico de la Selección de Qatar, no se guardó nada y expresó su profundo malestar tras el empate 1-1 frente a Suiza, señalando una controversial decisión que derivó en el penalti a favor de los europeos. El estratega español denunció un fuera de juego previo que el cuerpo arbitral y la tecnología ignoraron por completo en el momento del partido.

Suiza obtuvo un penalti dudoso, quizá por fuera de juego. Tras el gol en contra nos recompusimos, mantuvimos la concentración y, por suerte, marcamos el empate", disparó un Lopetegui visiblemente inconforme con el criterio aplicado en la cancha.

La FIFA aclaró el penal a favor de Suiza Captura de pantalla

Falla técnica en el VAR desata el caos en San Francisco

La jugada encendió las alarmas debido a que las repeticiones de la transmisión televisiva sugerían una posición adelantada antes del contacto físico dentro del área. Ante la ola de críticas, la FIFA tuvo que emitir un comunicado oficial en sus plataformas digitales para justificar la ausencia de la polémica animación tridimensional en la transmisión en vivo:

Durante el partido Qatar contra Suiza, una breve interrupción técnica impidió que se generara el gráfico de animación del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente. El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado (...) Las líneas utilizadas por el VAR no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego", aclaró el máximo organismo del fútbol.

La FIFA dio a conocer las imágenes de la jugada polémica @fifamedia

Milagro en el añadido: Qatar rescata un punto histórico

A pesar del golpe anímico por la decisión técnica de la FIFA, el cuadro qatarí no bajó los brazos. Soportaron el agobiante dominio de los helvéticos gracias a una actuación sólida de su guardameta y un cerco defensivo impecable ordenado desde el banquillo por el técnico español.

La recompensa a la resistencia llegó de forma dramática en el tiempo de compensación. Boualem Khoukhise vistió de héroe al conectar un certero remate de cabeza para firmar el 1-1 definitivo. Con esta anotación, Qatar consiguió el primer punto mundialista en toda su historia, rescatando una unidad de oro ante uno de los sinodales más complejos de su sector.