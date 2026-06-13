Suecia ya está en Monterrey para su debut en el Mundial

MONTERREY.- La selección de Suecia arribó este sábado a Monterrey, a poco más de 24 horas de su debut en la Copa del Mundo 2026. El conjunto escandinavo enfrentará a Túnez este domingo en el Estadio Monterrey, en el primer compromiso de ambas selecciones dentro del Grupo F.

El equipo europeo llegó procedente de Dallas, Texas, ciudad donde estableció su campamento base para esta primera fase del torneo. Desde territorio estadounidense tomó un vuelo chárter que lo trasladó a Nuevo León, sede de uno de los encuentros más esperados de la actividad mundialista de este domingo.

La llegada de la delegación sueca generó expectativa entre aficionados y curiosos que se dieron cita en las inmediaciones del hotel de concentración. Cerca de un centenar de personas acudió para observar de cerca a los futbolistas, buscar fotografías y comenzar a vivir el ambiente de la Copa del Mundo que se respira en la ciudad desde el arranque del torneo.

Suecia fue recibida además con algunos de los elementos más representativos de la cultura regiomontana. Integrantes de la delegación recibieron sombreros norteños como parte de la bienvenida organizada para el equipo, que permanecerá en Monterrey durante las próximas horas antes de su presentación en el certamen.

Entre las autoridades presentes destacó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien acudió para dar la bienvenida oficial a la selección sueca y desearle éxito durante su estancia en territorio mexicano. La visita permitió además mostrar parte de la hospitalidad regiomontana a uno de los combinados europeos con mayor tradición internacional.

La expectativa alrededor de Suecia también crecerá durante el fin de semana con la llegada de cientos de aficionados procedentes de Europa y Estados Unidos. Diversos grupos de seguidores tienen programadas actividades en distintos puntos de la ciudad, aprovechando que Monterrey será una de las sedes de la primera jornada del Grupo F.

El conjunto escandinavo buscará iniciar con el pie derecho su participación en el torneo. Aunque comparte sector con selecciones como Japón y Países Bajos, una victoria ante Túnez podría colocarlo rápidamente en una posición favorable rumbo a la fase de eliminación directa.

El partido entre Suecia y Túnez se disputará este domingo 14 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Monterrey, inmueble que volverá a recibir una fiesta mundialista y que espera una importante presencia de seguidores suecos en las tribunas.