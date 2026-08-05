Santo Domingo 2026: México hace 1-2-3 en pentatlón moderno, pero una regla le quita el bronce

México dominó el pentatlón moderno individual masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al ocupar las tres primeras posiciones de la clasificación con Duilio Carrillo, Manuel Padilla y Yael Marmolejo.

Los tres representantes mexicanos terminaron por encima del resto de los competidores después de las pruebas de carrera de obstáculos, esgrima, natación y carrera láser. Sin embargo, México no pudo quedarse con las tres medallas disponibles.

Una regla de competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe impide que un mismo país ocupe los tres lugares del podio en una misma prueba. Por esta razón, aunque Marmolejo terminó en la tercera posición, la medalla de bronce fue asignada al guatemalteco Juan Ochoa, quien había finalizado cuarto.

Manuel Padilla fue plata en pentatlón moderno. Jorge Martinez/Mexsport

México hace 1-2-3 en pentatlón moderno

Duilio Carrillo encabezó la clasificación y consiguió la medalla de oro después de terminar la competencia con un total de 1541 puntos MP.

El mexicano sumó 354 puntos en la carrera de obstáculos y otros 250 en esgrima. En la prueba de natación consiguió 300 puntos y cerró su participación con 637 en la carrera láser para asegurar la primera posición.

Manuel Padilla terminó siete puntos por detrás de Carrillo y se quedó con la segunda posición y la medalla de plata tras acumular 1534 puntos MP.

Padilla consiguió 349 puntos en la carrera de obstáculos, 236 en esgrima y 296 durante la prueba de natación. En la carrera láser sumó 653 puntos para cerrar su participación y asegurar el segundo puesto.

Yael Marmolejo completó el dominio mexicano al terminar en la tercera posición de la clasificación con 1533 puntos MP, solamente uno por debajo de Padilla.

Marmolejo fue el mejor de los tres mexicanos en la carrera de obstáculos con 369 puntos. Posteriormente sumó 210 en esgrima y 296 en natación, antes de cerrar con 658 puntos en la carrera láser.

¿Por qué México no recibió las tres medallas?

A pesar del 1-2-3 conseguido en la clasificación, México no pudo ocupar completamente el podio del pentatlón moderno individual masculino.

El reglamento de competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe establece que un mismo país no puede conseguir las tres medallas disponibles en una misma prueba.

Cuando tres representantes de una misma delegación terminan en las primeras tres posiciones, la medalla de bronce debe asignarse al siguiente competidor mejor clasificado que represente a otro país.

Esta regla dejó sin medalla a Yael Marmolejo pese a haber terminado con el tercer mejor resultado de la competencia.

El beneficiado fue el guatemalteco Juan Ochoa, quien terminó en la cuarta posición con 1523 puntos MP, 10 menos que Marmolejo.

De esta manera, Duilio Carrillo se quedó oficialmente con la medalla de oro y Manuel Padilla con la plata, mientras que el bronce fue entregado a Juan Ochoa.