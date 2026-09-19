Santiago Simón, del Toluca, se suma a la convocatoria de Argentina para la despedida de Lionel Messi

Santiago Simón, futbolista del Club Deportivo Toluca, se sumará a la convocatoria de Argentina para los partidos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, dentro de la fecha FIFA que estará marcada por la despedida de Lionel Messi de la selección nacional.

La Albiceleste disputará tres encuentros entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Ante esta triple jornada, Lionel Scaloni preparó una convocatoria con futbolistas que tendrán participación únicamente en uno de los compromisos de la ventana internacional.

Este sábado fueron anunciados nueve jugadores que se incorporarán a la nómina para los amistosos. Simón forma parte del grupo de tres elementos que militan fuera de Argentina y podría tener por primera vez minutos con la selección mayor de su país.

Santiago Simón podría debutar con Argentina

El lateral derecho llegó al futbol mexicano procedente de River Plate y desde entonces ha disputado 40 partidos con Toluca entre todas las competiciones. Durante su etapa con el conjunto escarlata también consiguió tres títulos.

Simón ya ganó una Liga MX, una Concacaf Champions Cup y una Campeones Cup con el equipo mexiquense. Ahora tendrá la oportunidad de integrarse al combinado dirigido por Scaloni para una serie de partidos en la que la convocatoria tendrá modificaciones de acuerdo con las necesidades de cada encuentro.

Santiago Simón tiene 40 partidos con Toluca. Mexsport

Ezequiel Fernández y Valentín Gómez son los otros dos futbolistas que militan fuera de Argentina y que fueron incluidos en este grupo de incorporaciones. Los seis restantes llamados anunciados este sábado pertenecen al torneo local.

Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán, Facundo Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada completan los nueve jugadores que se sumarán a la convocatoria para esta fecha FIFA.

Messi solo jugará ante Benín

Lionel Messi también aparece en la convocatoria de Argentina, pero su participación estará limitada al partido contra Benín del 6 de octubre. Ese encuentro representará su despedida de la selección nacional y se disputará en el Estadio Monumental.

El delantero cerrará su etapa internacional con un palmarés que incluye una Copa del Mundo, dos Copas América y una Finalissima. A esos títulos se suman el Mundial Sub-20 y una medalla obtenida en los Juegos Olímpicos.

La presencia de Messi estará concentrada en el último compromiso de la ventana, mientras que Argentina afrontará previamente los encuentros amistosos contra Bolivia y Burkina Faso.