¡Intratable! Iva Jovic se corona como Bicampeona del Guadalajara Open 

No hay palabras para describir lo que Iva Jovic está haciendo a sus 18 años. Ya tuvo grandes actuaciones en el año y no podía acabar de otra manera que coronándose en el Guadalajara Open 2026.

La número 13 del ranking, subió tres puestos desde su llegada (16), fue mucho más que su compatriota Peyton Stearns y la derrotó en dos sets de 6-4 y 6-2.

Así celebró Iva Jovic su segundo título en México Guadalajara Open

Parece que la amenaza de la lluvia en la Perla Tapatía provocó que Iva jugará mucho más rápido y fuerte hacía adelante. A pesar de que Peyton logró empatar 3-3, Jovic no dejó de apretar el acelerador, le rompió el saque por primera vez y se llevó el primer set.

Para la segunda manga, las cosas no cambiaron. Peyton trataba, pero Jovic, con el apoyo del público y gracias a que tuvo cuatros Aces, se fue muy rápido por arriba.

Para dimensionar lo que hizo la joven prodigio, Jovic le rompió el saque a su rival en tres ocasiones a lo largo de la final y no dio ninguna oportunidad de quiebre a su compatriota, que tuvo cero break points en su favor durante el encuentro.

Para Iva Jovic fue su primer título del año y el segundo de su carrera, ambos en la Perla Tapatía. El premio económico que se embolsó por esta victoria fue de 185,500 dólares.

Bucsa y Melichar-Martínez son campeonas en dobles

Por su parte, en dobles, la victoria fue para Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martínez, quienes vencieron a la japonesa Momoko Kobori y a la tailandesa Peangtarn Plipuech en una hora y 36 horas para imponerse por parciales de 6-2, 5-7 y 10-5.

“Estamos muy contentas con este título, es nuestro primer título juntas este año, así que estamos muy contentas. Me encanta México, la gente es muy amable y cariñosa, me apoyan muchísimo en cada partido que juego y la verdad es que es un honor venir aquí a jugar”, dijo Cristina Bucsa al término del encuentro.

Melichar-Martínez, número 12 del ranking mundial de dobles, y Bucsa, ubicada en el 16, eran las amplias favoritas para quedarse con el título y así lo demostraron.