Del sueño europeo al golpe más duro: Huescas y la lesión que cambió su temporada

El 2025-2026 pintaba para ser el mejor ciclo en la carrera de Rodrigo Huescas. Hoy ya es un hecho que no será así. Pero sí será, probablemente, el que más lo marque. El lateral derecho del FC Copenhague sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, una lesión que frenó en seco su progresión en Europa justo cuando vivía uno de sus mejores momentos.

En una entrevista compartida por el propio club danés, el mexicano abrió su lado más humano y reflexionó sobre la ilusión que lo acompañaba antes del golpe. “

No tienes idea de lo feliz que estaba en ese momento”, recordó sobre los días previos al partido ante el Qarabag en la Champions League, donde futbolísticamente todo fluía: asistencias, confianza y protagonismo en una temporada que prometía noches grandes.

Huescas pensaba en lo que venía: Barcelona, Napoli, Borussia Dortmund. No solo quería jugarlos, quería vivirlos.

“Yo anhelaba tanto poder estar con mis compañeros y disfrutar ese sueño”, confesó. Era el escenario ideal para consolidarse como uno de los legionarios mexicanos con mayor proyección en Europa y meterse de lleno en el radar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Pero en apenas su segundo partido de competencia europea llegó la jugada que cambió todo. Sintió cómo la rodilla tronó, intentó levantarse, dio algunos pasos, pero la sensación fue inmediata.

“Cuando la rodilla truena, sabes que algo no viene bien”, recordó. La lesión no solo lo sacó de la temporada europea, también apareció a ocho meses del Mundial, en un momento clave de su crecimiento.

“Nunca había tenido una lesión tan grave y me viene a pasar justo a ocho meses del Mundial”, explicó. Durante los días de incertidumbre se preparó mentalmente para lo peor. “Yo estaba mentalizado para que me dijeran que era ligamento cruzado. Cuando me avisaron, no me agarró en shock. Fue un golpe que esperaba”.

Hoy el proceso es distinto. Más silencioso, más interno. Ver a su equipo y a la Selección competir desde fuera le pesa, aunque no desde la comparación. “No lo hablo en el tema de envidia, sino en el tema de que ellos tienen la salud de poder estar jugando y de poder hacer lo que a mí me gusta”. Por eso decidió enfocarse en metas cortas, sin mirar demasiado lejos en el calendario.

“Tengo que llenarme de objetivos a corto plazo, cada semana proponerme algo. Si pienso en dos o tres meses, la cabeza se me va. Lo que está a mi alcance es trabajar y cuidar mi rodilla”, señaló, convencido de que la disciplina diaria marcará la diferencia en su regreso. Incluso ha reflexionado sobre la jugada, pero prefiere no quedarse atrapado ahí. “Soy más de creer en el plan de Dios. Sé que por algo pasó y que todo tiene un propósito”.

Lejos de perder la ilusión, la lesión ha reforzado su motivación. “No he perdido el interés ni la ilusión por el futbol. Hoy tengo una motivación muy grande porque tengo un sueño muy grande por el cual trabajar”. El Mundial sigue siendo una meta, aunque ahora depende de tiempos médicos y evolución física.

Y cuando habla de volver, no titubea. “Yo sé que en algún momento voy a regresar a la Selección y también a las canchas con el Copenhague”. La promesa final resume su estado mental actual: “Voy a regresar más fuerte que antes. De eso estoy muy seguro”.

La temporada 2025-2026 ya no será la de su consolidación soñada. Será la de su reconstrucción. Y, quizá, la que termine definiendo el carácter del futbolista que todavía tiene mucho por escribir.