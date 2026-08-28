La última función de temporada de Mitos en el Ring

“Mitos en el Ring” bajará el telón. Este sábado 29 de agosto de 2026 vivirá su última función, en el cierre de temporada en la Arena México. La propuesta unió la lucha libre y la mitología prehispánica, en la que participaron luchadores profesionales, danzantes y músicos.

Hora: 4 de la tarde.

“Mitos en el Ring” nació como una experiencia escénica que buscó ampliar la manera de contar historias con la lucha libre. En lugar de limitarse al combate tradicional, la producción incorporó elementos teatrales, danza ritual y recursos audiovisuales para reinterpretar personajes y relatos de la mitología prehispánica.

La puesta en escena trajo historias de los enfrentamientos inspirados en Nanahuatzin y Tecuciztécatl, Mayahuel y Tzitzimímitl, además de Hunahpú y Xbalanqué contra Xibalbá.

La narrativa fue planeada para dar detalles al público del origen y conflicto de cada historia.

En un inicio, “Mitos en el ring” estaba planificado para los meses de junio y julio. Sin embargo, ante la aceptación del público, se extendió la temporada durante el mes de agosto.

Este sábado vivirá su última función. Se estima que los accesos a la Arena México se abran desde las 3 de la tarde.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA “MITOS EN EL RING”?

Dos horas y está dirigida al público de todas las edades.