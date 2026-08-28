Boca Juniors prohíbe a sus abonados grabar contenidos para redes sociales en La Bombonera

El ambiente en las tribunas del futbol argentino se encamina hacia un cambio drástico. El Club Atlético Boca Juniors oficializó una nueva normativa dentro de su Reglamento General de Abonados que pone freno a la proliferación de creadores de contenido, y transmisiones en vivo desde el graderíos de La Bombonera.

La medida entra en vigor formalmente este viernes 28 de agosto de 2026, justo en el marco del partido en el que el equipo recibe a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el nuevo documento distribuido a sus miembros, la directiva del conjunto azul y oro introdujo una prohibición expresa dentro del Artículo 7, inciso b, apuntando directamente al uso no autorizado del espacio para fines digitales o de difusión masiva,

Se encuentra prohibido generar contenido para redes sociales, efectuar transmisiones radiales, televisivas y/o de cualquier tipo desde la ubicación de su abono, salvo autorización excepcional otorgada por el Club."

Asimismo, la institución advirtió sobre el alcance de las sanciones en caso de ser sorprendidos incumpliendo la restricción, dejando claro que las consecuencias no serán únicamente económicas sino disciplinarias.

"En caso de incumplimiento, el Club podrá dar de baja el abono correspondiente sin derecho a indemnización ni reclamo alguno, procediendo a la inhabilitación del titular para el acceso a palcos y plateas."

El efecto del Mundial 2026

En el ámbito del fútbol profesional de clubes, la iniciativa adoptada por Boca parece un precedente inédito, ya que no se tiene registro de que ninguna entidad de Primera División profesional haya llegado al extremo de retirar la titularidad de un abono de temporada a un aficionado por grabar material desde su asiento.

Sin embargo, el uso de limitaciones a dispositivos móviles cuenta con diversos antecedentes en otras disciplinas y espectáculos alrededor del mundo.

¿Existen medidas similares en otros deportes?

El Tenis de la ATP y la WTA es el deporte con la política más antigua al respecto, según diversos sitios en internet. Está estrictamente prohibido que el público realice grabaciones continuas, transmisiones o use el flash de las cámaras durante los puntos para no distraer la visibilidad y concentración de los tenistas.

En el golf de la PGA, específicamente en el Master de Augusta, se aplica una de las políticas más severas del deporte profesional. Los organizadores prohíben el ingreso de celulares y cámaras fotográficas al campo durante los días de competencia oficial. Los aficionado que intente grabar un golpe son retirados de las instalaciones de inmediato y su entrada es revocada.