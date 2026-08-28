Pachuca firma al colombiano Andrés Arroyo para reforzar su medio campo

Andrés Arroyo se convirtió en nuevo jugador del Pachuca para reforzar el medio campo del equipo. El mediocampista colombiano llega procedente del Everton de Viña del Mar, club que también pertenece al Grupo Pachuca.

Arroyo buscará ganarse un lugar en la alineación del conjunto hidalguense tras un breve paso por el futbol chileno. El colombiano fue presentado con Everton hace poco más de un mes y únicamente participó durante 37 minutos distribuidos en tres partidos antes de su llegada a México.

La incorporación del sudamericano representa el séptimo movimiento del Pachuca para el Apertura 2026 de la Liga MX. El club ya había integrado a seis futbolistas a la plantilla de Benjamín Mora, que ahora sumará una nueva opción para el centro del campo.

¿Quién es Andrés Arroyo?

Andrés Arroyo reforzará a los Tuzos después de desarrollar la mayor parte de su carrera profesional en Colombia, además de contar con una experiencia en el futbol europeo y su reciente paso por la primera división de Chile.

El mediocampista se formó en las fuerzas básicas del Atlético Nacional y también tuvo participación con las categorías juveniles de la Selección Nacional de Colombia. Con los equipos nacionales de su país, registró tres goles en seis partidos disputados.

Tras su formación en Atlético Nacional, estuvo en Jaguares de Córdoba antes de continuar su carrera fuera de su país. Posteriormente llegó al Iraklis de Tesalónica, club con el que disputó 15 partidos y consiguió cuatro goles en la Superliga de Grecia.

Después de su etapa en el futbol europeo, Arroyo regresó a Colombia para integrarse a Deportes Tolima. Con ese equipo participó en 30 encuentros, en los que registró cinco goles y dos asistencias antes de continuar su carrera con Fortaleza CEIF.

Fue precisamente en Fortaleza donde el mediocampista tuvo una participación más amplia antes de su llegada al futbol chileno. El jugador colombiano disputó 46 partidos con ese club, aportó 13 goles y registró cinco asistencias.

Su siguiente destino fue Everton de Viña del Mar, conjunto con el que tuvo una estancia breve. Arroyo apenas sumó tres apariciones y 37 minutos de actividad antes de que se concretara su llegada al Pachuca para continuar su carrera en la Liga MX.

Refuerzos del Pachuca para el Apertura 2026

La llegada de Andrés Arroyo se suma a los movimientos que el Pachuca realizó para conformar su plantilla de cara al Apertura 2026. Antes de la incorporación del colombiano, el conjunto hidalguense ya había presentado a Mauricio Isaís, Francisco Venegas, Rodolfo Pizarro, Nicolás Vallejo, Adrián Alcaraz e Illian Hernández.

Con el arribo del mediocampista procedente de Everton, los Tuzos alcanzan siete incorporaciones para la plantilla que dirige Benjamín Mora. Cada uno de los nuevos jugadores buscará abrirse espacio en el equipo durante el resto de la temporada.