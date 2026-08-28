Golazos de Cruz Azul: así marcaron ante Necaxa

La jornada 6 de la Liga MX inició con un golazo de Cruz Azul en su partido como visitante ante Necaxa, donde Jeremy Márquez adelantó a los celestes en el primer tiempo del duelo que se disputó en el Estadio Victoria.

En un tiro de esquina por la banda izquierda, Carlos Rodríguez vio a Jeremy Márquez sin marca y para él le sirvió el balón, por lo que el originario de Guadalajara lo prendió con una volea potente que dejó pasmado al portero Luis Jiménez.

El mediocampista fue a festejar con Charly Rodríguez y sus compañeros para después besar el césped del estadio.

Para el segundo tiempo, se dio otro golazo. Carlos Rodríguez hizo una pared y después una gran jugada individual, sirvió para Nicolás Ibáñez, quien prendió el balón de pierna derecha desde fuera del área para batir al arquero al 46’.

Dos minutos después, Willer Ditta coronó una gran jugada colectiva para hacer el 0-3 de visita.

Cruz Azul venía de tres derrotas de manera consecutiva, mientras Necaxa había ganado dos de sus tres partidos como local.

La Máquina siguió su dominio sobre los Rayos, con cinco victorias sin perder en Aguascalientes.