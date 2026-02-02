Santiago Gimenez respira: El fichaje que amenazaba al mexicano en el AC Milan se cayó

El panorama para Santiago Gimenez en el futbol de élite dio un giro inesperado que favorece directamente al delantero mexicano. Mientras el canterano de Cruz Azul trabaja a marchas forzadas para superar una lesión en el tobillo, la directiva del AC Milan buscaba desesperadamente un refuerzo que pudiera cubrir la cuota goleadora en San Siro. Sin embargo, un giro de último minuto en el mercado de fichajes de este 2026 dejó al ‘Bebote’ con el camino mucho más despejado de lo que se esperaba.

El protagonista de este drama fue el francés Jean-Philippe Mateta, actual figura del Crystal Palace, quien ya tenía prácticamente las maletas listas para aterrizar en la Serie A. A pesar de que la negociación económica entre los clubes ingleses e italianos llegó a un acuerdo total, el traspaso se derrumbó de forma estrepitosa en la última etapa, devolviendo la calma al entorno del delantero mexicano.

EL FALLIDO TRASPASO DE JEAN-PHILIPPE MATETA AL AC MILAN

Todo estaba listo para que el atacante de 28 años se pusiera la camiseta rossonera. Mateta venía de una racha espectacular con ocho goles en la Premier League, cifra que sedujo de inmediato a los visores italianos. No obstante, el sueño se convirtió en pesadilla durante los exámenes médicos de rigor. Los especialistas del AC Milan detectaron anomalías en la rodilla del jugador, una articulación que ya le causó problemas en temporadas pasadas y que representaba un riesgo financiero y deportivo que el club no estuvo dispuesto a correr.

Jean-Philippe Mateta no superó las pruebas médicas con el AC Milan. REUTERS

La decisión de la directiva fue tajante: cancelaron la operación antes de firmar cualquier documento oficial. Esta determinación dejó a la Juventus y otros clubes europeos en alerta, pero para el AC Milan, la prioridad absoluta fue evitar una contratación que terminara en la enfermería. Con esto, el equipo italiano detuvo la llegada de un competidor directo que habría puesto en jaque la titularidad de Santiago Gimenez una vez que el mexicano recupere su mejor forma física.

SANTIAGO GIMENEZ Y SU OPORTUNIDAD DE ORO EN ITALIA

Este revés para el delantero francés significó un alivio estratégico para el equipo de trabajo de Gimenez. Al caerse la opción de Jean-Philippe Mateta, el club rossonero se quedó con pocas alternativas de peso en el mercado invernal, lo que reafirma la confianza en el proceso de recuperación del mexicano. El 'Bebote' sabe que el puesto de centro delantero titular sigue vacante y que su retorno a las canchas será clave para que el AC Milan recupere el protagonismo perdido tanto en la liga local como en los torneos continentales.

Santiago Gimenez en un entrenamiento con la Selección Mexicana. Mexsport

Mientras el Crystal Palace espera reintegrar a su goleador tras este golpe anímico, en el campamento milanista todas las miradas volvieron a posarse sobre la evolución de Santiago Gimenez. El destino le brindó una segunda oportunidad al atacante nacional, quien ahora tiene la mesa puesta para demostrar que puede ser el referente de área que el histórico club necesita para el cierre de la campaña.