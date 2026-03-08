¿Y Santiago Gimenez? Milan derrota al Inter sin la presencia del mexicano

Sin la presencia de Santiago Gimenez, quien se mantiene en la fase final de su recuperación, Milan venció 1-0 al Inter de Milán y mantiene viva la esperanza de contender por el título de la Serie A hasta el final de la temporada, misma a la que le restan 10 partidos.

El Estadio San Siro se engalanó con una nueva edición del Derby della madonnina, donde una victoria del Inter prácticamente sentenciaba su título, no obstante, el Milan de Massimiliano Allegri tiraba uno de sus últimos intentos por alcanzar e 20 cetros al máximo rival de la ciudad.

Mostrando un sorprendente dominio, Pervis Estupiñán aprovechó un pase filtrado de Youssouf Fofana para quedar mano a mano ante Yann Sommer y definir con potencia a primer poste, consiguiendo el único tanto del compromiso.

Con la desventaja en el marcador, Cristian Chivu envió diversas modificaciones al terreno de juego, sin embargo, no logró abrir el cerrojo por parte del Milan, cediéndoles la victoria a pesar de la ausencia del delantero mexicano, quien se mantuvo fuera de la convocatoria en la parte final de su recuperación.

Tras el triunfo, Milan se adueña de la segunda posición de la Serie A con 60 puntos, quedando 7 por debajo del Inter de Milán y 4 por delante de su más cercano perseguidor, el Napoli; la escuadra Rossoneri se encuentra a 9 puntos de la zona de Europa League, manteniendo -de momento- su sitio para la siguiente edición de Champions.

¿Cuándo podría regresar Santiago Gimenez?

El delantero mexicano podría reaparecer en las canchas durante la Jornada 29 de la Serie A, cuando el Milan busque tres puntos más que pongan en predicamentos a su rival de la ciudad, visitando a la Lazio, partido que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Roma el próximo domingo 15 de marzo.

Ante la falta de ritmo, se espera que Rafael Leão y Christian Pulisic se mantengan comandando el eje del ataque, dándole al Bebote un sitio en el banco de suplentes en espera de una oportunidad durante los últimos instantes del duelo.

Con 9 puntos de ventaja y 10 partidos por disputar en el resto de la temporada, Milan deberá mantener su porcentaje de victorias para mantenerse entre los primeros 4 puestos de la tabla general y, de esta forma, regresar a las competencias europeas durante la siguiente temporada (2026-27).

En Serie A, así se distribuyen los sitios para competencias europeas:

1º al 4º / Champions League.

5º / Europa League.

6º / Conference League.

* De no jugar Champions League, el campeón de la Coppa de Italia clasificará a Europa League: Inter, Como, Atalanta y Lazio protagonizarán las Semifinales.

BFG