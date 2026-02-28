Santiago Gimenez se recupera; podría entrenar la siguiente semana

Buenas noticias para Santiago Gimenez y la Selección Mexicana. El delantero azteca se recupera de la operación en el tobillo derecho del pasado mes de diciembre y podría empezar a entrenar con el Milan en la próxima semana.

“Gimenez ha completado toda la fase preatlética, está en buena condición y es posible que a partir de esta semana comience a entrenar con el equipo”, dijo el técnico del Milan, Massimiliano Allegri.

Santiago Gimenez no juega desde octubre de 2025 Mexsport

El estratega señaló que es buen comienzo y catalogó la recuperación de Santiago Gimenez, como “buena”.

El Mundial 2026 comenzará en 102 días y son buenas noticias para Javier ‘El Vasco’ Aguirre y la Selección Mexicana, quien ya avisó que quiere jugadores que estén al 100 por ciento.

Santiago Gimenez no juega desde octubre de 2025, cuando salió de cambio en el duelo entre Milan y Atalanta.

El Milan es segundo general de la Serie A con 54 puntos, mientras que el Inter es líder general con 67 unidades.

En la jornada 27 de la Serie A, el Milan visitará al Cremonese, duelo que iniciará a las 5:30 de la mañana, tiempo de la CDMX.