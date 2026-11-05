¡Sabor croata! Armando León, la sorpresa en la convocatoria de la Selección Mexicana

La nueva era de la Selección Mexicana sigue su curso y el ‘Kaiser’ ha presentado ya su segunda convocatoria como entrenador del Tri, primera para un partido oficial.

En la presente Fecha FIFA del mes de noviembre México se medirá ante Jamaica en eliminatoria de Ida y Vuelta correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y Rafael Márquez junto con su cuerpo técnico ha llamado a 28 jugadores para representar al Tri.

Sorpresas es la convocatoria

Debido las lesiones Márquez tuvo que echar mano de jugadores poco habituales en Selección Nacional o que está recibiendo su primer llamado para representar a su país, es por esa razón que se ven varias sorpresas en la lista como es el caso de Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia que a sus 26 años es convocado por primera vez.

Otra de las sorpresas de la convocatoria es el llamado de Andrés Montaño, mediocampista de Cruz Azul que por segunda vez concentrará con el Tri. En 2024 el entonces jugador de Mazatlán entró en una convocatoria exclusiva de jugadores locales hecha por el entonces DT Jimmy Lozano y desde entonces no había vuelto a ser llamado.

Los ausentes en el Tri

Sin lugar a dudas la ausencia que más pesa en la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA es la de Raúl Jiménez. El ‘Lobo de Tepeji’ continúa en recuperación tras su lesión de rodilla por la que tuvo que ser operado y que lo tendrá fuera de actividad hasta inicios del 2027.

Previo a la Copa del Mundo era capitán y un inamovible en el Tri y ahora Edson Álvarez sigue sin aparecer en una convocatoria de Rafa Márquez. El mediocampista mexicano sigue borrado en West Ham y por esta razón no tiene un lugar en la Selección Mexicana.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez celebrando. REUTERS

Convocatoria de Selección Mexicana:

Estos son los 28 futbolistas que fueron convocados por Rafael Márquez para representar a México en la próxima Fecha FIFA:

PORTEROS

Raúl Rangel (Chivas)

Óscar García (León)

Alex Padilla (Athletic Club)

DEFENSAS

Diego Campillo (Chivas)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

César Montes ( FC Lokomotiv)

FC Lokomotiv) Israel Reyes (América)

Rodrigo Huescas ( Copenhague)

Copenhague) Kevin Álvarez (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

MEDIOCAMPISTAS

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Erick Sánchez (América)

Gilberto Mora (Xolos)

Álvaro Fidalgo (Real Betis)

Santiago Sandoval (Chivas)

Andrés Montaño (Cruz Azul)

Isaías Violante (América)

DELANTEROS