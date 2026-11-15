Mirra Andreeva, a los 19 años, la segunda más joven en ganar las WTA Finals

En el Indian Wells Tennis Garden, bajo el sol del desierto californiano, la joven rusa Mirra Andreeva derrotó a Elina Svitolina por 7-5 y 6-3 en la final de las WTA Finals.

El partido fue un duelo de generaciones y estilos: la madurez táctica y la experiencia de la ucraniana (campeona del torneo en 2018) contra la frescura, la solidez y el juego sin complejos de la debutante.

Svitolina elevó el nivel respecto a su derrota anterior en el round-robin (6-4, 6-0) y ofreció resistencia, especialmente en el primer set, donde el marcador se igualó en varias ocasiones y llegó a 5-5.

Andreeva celebrando su título de las WTA Finals REUTERS

Andreeva, sin embargo, mantuvo la calma, encontró ángulos precisos y cerró los dos últimos games del set con autoridad. En el segundo, la rusa aceleró, redujo los errores y aprovechó los momentos clave para romper y sellar el título.

No perdió un solo set en todo el torneo (venció antes a Svitolina, Sabalenka, Shnaider y Pegula), un dominio que recuerda a las grandes actuaciones históricas del evento.

Al final, Svitolina falló un smash en el segundo punto del campeonato y Andreeva pudo celebrar su primer título de las Finals y el séptimo de su carrera, además de consolidarse como número 2 del ranking mundial.

Andreeva, la segunda más joven en conquistar las WTA Finals

Con 19 años, Mirra Andreeva se convierte en la segunda tenista más joven de la historia en alzarse con el título de las WTA Finals, solo por detrás de Maria Sharapova, que lo hizo en 2004 con apenas 17 años.

Además, es la primera en ganar el torneo sin perder un set desde Iga Swiatek en 2023 y la primera en hacerlo en su debut desde Dominika Cibulkova en 2016.

Este logro cierra de manera espectacular una temporada 2026 de ensueño para la rusa: ganó su primer Grand Slam en Roland Garros (la más joven campeona en París desde Monica Seles en 1992), sumó títulos en Adelaide y Linz, alcanzó finales de 1000 en Madrid y Beijing, y llegó al top 3 (la más joven desde la propia Sharapova en 2005).

El 2026 de Andreeva no fue solo de títulos, sino de consolidación: superó adversidades en hierba y en algunos Masters 1000, pero brilló cuando más importaba, especialmente en arcilla y en el tramo final de la temporada.