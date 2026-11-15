Italia queda eliminada: Bélgica remonta y la golea 4-1 en la UEFA Nations League

La Selección de Bélgica consiguió una contundente victoria de 4-1 sobre Italia en la sexta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-2027. El conjunto belga vino de atrás en el marcador, remontó ante su afición en el Stade Roi Baudouin y aseguró su boleto a los Cuartos de Final del certamen europeo.

El combinado italiano comenzó ganando al minuto 11, cuando Francesco Pio Esposito aprovechó una asistencia de Michael Kayode para vencer al guardameta Senne Lammens. Sin embargo, la respuesta de Bélgica fue inmediata: Maxim De Cuyper igualó el encuentro al 15', mientras que Nathan Ngoy puso el 2-1 al 22'. Apenas cuatro minutos después, Jérémy Doku amplió la ventaja y dejó el marcador 3-1 antes del descanso.

Bélgica dio la estocada final en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, Bélgica mantuvo el dominio del encuentro y continuó buscando ampliar la diferencia frente al arco defendido por Gianluigi Donnarumma. El cuarto tanto llegó al minuto 80, cuando Diego Moreira aprovechó una asistencia de Kevin De Bruyne para sentenciar el 4-1 definitivo. Italia intentó reaccionar en los últimos minutos, pero no encontró la manera de acercarse en el marcador.

Con este resultado, Bélgica llegó a 12 puntos y aseguró el segundo lugar del Grupo A1, con lo que consiguió su clasificación a los Cuartos de Final de la UEFA Nations League. Por su parte, Italia terminó con 10 unidades y quedó fuera de la competencia, mientras que Francia lideró el sector con 13 puntos. Así, los belgas sellaron su boleto a la siguiente ronda con una goleada que mantiene vivo su objetivo de conquistar el título continental.