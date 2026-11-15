Guillermo Allison ofrece disculpas tras su expulsión ante Rayados

Guillermo Allison ofreció disculpas a la afición de Querétaro luego de ser expulsado en el partido pendiente de la jornada siete del Apertura 2026 ante Rayados de Monterrey. El portero reconoció que su reacción fue equivocada y asumió la responsabilidad por dejar a sus compañeros con un jugador menos.

El guardameta recibió la tarjeta roja después de un incidente con Roberto de la Rosa. Durante el enfrentamiento, Allison encaró al delantero y golpeó su frente con la cabeza. El árbitro Luis Enrique Santander observó la acción de frente y no dudó en expulsarlo.

La acción ocurrió en un encuentro importante para los Gallos Blancos, que necesitaban ganar para mantener sus aspiraciones de terminar entre los primeros ocho equipos del campeonato. Después del partido, el arquero utilizó sus redes sociales para dirigirse a los seguidores del conjunto queretano.

Allison reconoce su responsabilidad por la expulsión

A través de una publicación en Instagram, el portero aceptó que su comportamiento no estuvo a la altura de las responsabilidades que tiene dentro del club. También reconoció que su reacción perjudicó al equipo, más allá de la opinión que pudiera tener sobre la sanción arbitral.

Ayer no estuve a la altura de la responsabilidad que tengo como compañero, como líder y como jugador de este club. Soy consciente de que mi reacción fue equivocada y de que mis acciones tuvieron consecuencias para el equipo. Independientemente de la valoración que pueda tener sobre la sanción que se me impuso, eso no cambia mi responsabilidad sobre lo sucedido.

Allison también manifestó que lo ocurrido no representa sus valores ni su manera habitual de actuar. Con su mensaje, centró sus disculpas en las consecuencias de su conducta y en la responsabilidad que asumió por perjudicar a sus compañeros durante el encuentro.

El guardameta dedicó otro apartado de su publicación al esfuerzo del plantel, que intentó revertir la ventaja de Monterrey pese a la inferioridad numérica. También reconoció el respaldo de los aficionados que permanecieron alentando desde las gradas del Estadio Corregidora.

Quiero reconocer a mis compañeros, que el día de ayer, a pesar de la adversidad, lucharon hasta el final para representar a este club con garra, pasión y entrega. Así como a ustedes, afición, que hasta el último minuto nos apoyaron y estuvieron con nosotros.

Los resultados que necesita Querétaro para llegar a la liguilla

La situación deportiva de los Gallos Blancos también se complicó tras el encuentro. Aunque el equipo todavía cuenta con posibilidades matemáticas de clasificar, necesita una combinación de resultados en la última jornada y mejorar su diferencia de goles respecto a León.

El primer requisito es conseguir una victoria frente a Necaxa. Además, Querétaro necesita que Santos derrote a León, Toluca haga lo propio ante Pachuca y Atlante consiga el triunfo frente a Xolos de Tijuana.

La combinación también contempla que Rayados de Monterrey empate o derrote a Pumas. Si todos esos resultados se presentan, los Gallos todavía tendrán que superar a León en la diferencia de goles.

Así, el equipo todavía depende de varios encuentros para mantener sus aspiraciones de liguilla, además de cumplir con la obligación de vencer a Necaxa.