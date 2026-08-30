Santiago Giménez jugará en el Porto: ¿dónde ver los partidos del mexicano?

Santiago Giménez está por convertirse en nuevo jugador del Porto de Portugal procedente del AC Milan y sus partidos en la temporada 2026-2027 podrán seguirse en México a través de distintas señales, tanto para la liga portuguesa como para la UEFA Champions League.

El delantero mexicano llegará a los Dragones en calidad de cedido y su futuro en el club portugués dependerá del cumplimiento de determinados objetivos, que podrían activar una opción de compra obligatoria.

Santiago Giménez jugará Champions con el Porto. Jorge Martinez/Mexsport

¿Dónde ver al Porto de Santiago Giménez?

En México, los partidos de la liga portuguesa del Porto podrán verse a través de las señales de Claro Sports. La empresa transmitirá los encuentros del conjunto dirigido por Francesco Farioli durante la temporada, incluido el periodo en el que Santiago Giménez se incorpore al plantel.

La llegada del delantero mexicano permitirá a los aficionados seguir una nueva etapa de su carrera en Europa, ahora dentro del futbol portugués. El atacante se encuentra en Portugal para concluir el proceso correspondiente a su incorporación.

En el caso de la UEFA Champions League, el Porto también tendrá actividad durante la temporada y sus partidos podrán verse en México a través de FOX y TNT Sports en televisión de paga, además de sus respectivos servicios de streaming.

El conjunto portugués disputará ocho partidos durante la fase de liga de la competencia europea, con cuatro encuentros como local y cuatro como visitante. Entre esos compromisos aparece la visita al Feyenoord de Róterdam, el primer equipo europeo de Giménez.

Santiago Giménez ya está en Portugal. Especial

¿Cuáles son los próximos partidos del Porto?

El siguiente compromiso del Porto será como local ante Moreirense, en un encuentro que podría representar uno de los primeros partidos de Santiago Giménez con su nuevo equipo, dependiendo de cuándo quede oficialmente disponible para el cuerpo técnico.

Después de ese compromiso de liga, los Dragones iniciarán su participación en la UEFA Champions League con un partido ante el Manchester City. Posteriormente, el calendario contempla nuevos encuentros tanto en la competencia local como en el torneo europeo.

Porto es el tercer club de Giménez en Europa. Mexsport

Estos son los próximos partidos programados para el Porto:

Porto vs. Moreirense | viernes 4 de septiembre | 13:15 horas

Porto vs. Manchester City | martes 8 de septiembre | 13:00 horas

Casa Pia vs. Porto | sábado 12 de septiembre | Por definirse

Porto vs. Benfica | 19 de septiembre | Por definirse

Marítimo vs. Porto | 10 de octubre | Por definirse

Real Betis vs. Porto | 14 de octubre | 13:00 horas

Porto vs. PSV | 20 de octubre | 13:00 horas

Por ahora, Santiago Giménez continúa con el proceso para concretar su incorporación al Porto y quedar a disposición de Francesco Farioli.