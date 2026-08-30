Histórica victoria de Pumas Femenil a Chivas en Guadalajara 

En el Estadio Akron, Pumas Femenil sorprendió a Chivas con un contundente 0-2 en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Las universitarias se adelantaron temprano, al minuto 5, cuando Stephanie Ribeiro abrió el marcador. La portuguesa aprovechó una acción ofensiva rápida para vencer a la portería rojiblanca y silenciar parcialmente a la afición local.

El Rebaño intentó reaccionar con posesión y llegadas por las bandas, pero la defensa auriazul se mantuvo ordenada y contundente.

Jugadoras de Chivas y Pumas disputando el balón MEXSPORT

El segundo tanto llegó al minuto 28, obra de Cristina Torres, asistida por la propia Ribeiro. Torres definió con precisión para poner el 0-2 parcial que se mantuvo hasta el final.

En el complemento, Chivas empujó con cambios ofensivos e insistió en busca del descuento, generando córners y alguna ocasión clara, pero careció de la contundencia necesaria.

Pumas administró el resultado con disciplina táctica, amarillas oportunas y un bloque bajo efectivo, sellando una victoria histórica de visitante.

Pumas Femenil le gana por primera vez a Chivas en Guadalajara

Esta victoria marca un hito para las universitarias: es la primera vez que Pumas Femenil derrota a Chivas en casa, en el Estadio Akron.

Históricamente, el Rebaño había mantenido un dominio claro como local ante las felinas, con varios triunfos y empates que reforzaban su fortaleza en Guadalajara. El 0-2 de este domingo rompe esa racha y representa un logro significativo para el proyecto de Pumas en la Liga Femenil.

Con esta victoria, las universitarias escalan hasta la tercera posición con nueve puntos. Mientras que el Rebaño baja de lugar, uno menos que Pumas (4to), aunque con los mismos puntos.