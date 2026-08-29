¡TODO LISTO! Santiago Giménez será jugador del Porto tras acuerdo con el AC Milan

Santiago Giménez jugará con el Porto después de que el club portugués y el AC Milan alcanzaron un acuerdo para la salida del delantero mexicano en los últimos días del mercado de fichajes. El atacante dejará al conjunto italiano, donde ya no entraba en los planes de Rúben Amorim.

El acuerdo fue confirmado por reportes de la prensa europea, que también señalaron la intervención del agente Jorge Mendes durante las negociaciones entre ambos clubes. La operación permitirá al exjugador de Cruz Azul continuar su carrera en la primera división de Portugal.

Santiago Giménez será jugador del Porto. Especial.

Santiago Giménez jugará con el Porto

El delantero mexicano encontró una salida del AC Milan después de quedar fuera de los planes del cuerpo técnico para la temporada. Durante los últimos días, la situación de Giménez en el club italiano se mantuvo abierta mientras el Porto negociaba las condiciones de su incorporación.

Según el reporte de Fabrizio Romano, el acuerdo se alcanzó bajo la fórmula de un préstamo sin costo y una opción de compra condicionada al cumplimiento de determinados objetivos. Si estos se alcanzan, el conjunto portugués tendría que pagar 18 millones de euros por el atacante.

Santiago Giménez no entraba en planes de Amorim. Ulises Naranjo/Mexsport

En las próximas horas, Santiago Giménez viajará a Portugal para completar los últimos detalles de su traspaso. De esta manera, el mexicano pondrá fin a su etapa con el conjunto rossonero y se incorporará a un nuevo equipo antes del cierre del mercado de verano.

La salida se produce después de que Rúben Amorim dejara claro que el atacante no tendría un lugar dentro de su plantilla. El futbolista había sido advertido de que debía encontrar una nueva opción para continuar jugando, ya que, de permanecer en el Milan, no sería considerado.

Jorge Mendes intervino en las negociaciones entre Porto y Milan

Las conversaciones entre el Porto y el AC Milan atravesaron distintas etapas antes de alcanzar el acuerdo. El periodista Gianluca Di Marzio informó que el agente Jorge Mendes intervino durante las últimas horas para ayudar a encontrar una solución entre las partes.

La primera propuesta del club portugués consistía en una cesión con una compra obligatoria de 15 millones de euros, condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos. Esa oferta no cumplió con las expectativas económicas del equipo italiano y la negociación tuvo que continuar.

A pesar del rechazo inicial, el Porto mantuvo su interés por el delantero y buscó modificar las condiciones para convencer al Milan. Las conversaciones siguieron durante los últimos días del mercado hasta que las partes encontraron una fórmula para concretar la operación.

Con la nueva estructura del acuerdo, Santiago Giménez tendrá un nuevo destino en el futbol europeo y se incorporará a un club portugués por el que anteriormente han pasado futbolistas mexicanos.