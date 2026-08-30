América Femenil no afloja: vence a Xolas y mantiene el paso perfecto

América Femenil sigue sin encontrar freno. Las Águilas derrotaron 3-1 a Xolas de Tijuana y mantuvieron el paso perfecto después de cinco jornadas, en un arranque de torneo en el que también se han convertido en la ofensiva más poderosa de la competencia.

El conjunto azulcrema volvió a cumplir con una constante que ha marcado su inicio de campeonato: anotar por lo menos tres goles por encuentro. Con la victoria sobre Tijuana, el equipo llegó a 28 anotaciones en apenas cinco partidos.

Priscila abrió el marcador durante los primeros minutos y puso rápidamente en ventaja al conjunto local. América tomó el control desde el arranque y no tardó en ampliar la diferencia.

Poco después apareció Scarlett Camberos, quien convirtió desde el punto penal después de una falta dentro del área y colocó el 2-0 para las azulcremas.

Antes de llegar al descanso, Geyse Ferreira se encargó de marcar el tercero. La brasileña mantuvo además su buen paso individual al conseguir por lo menos una anotación en cada una de las cinco jornadas disputadas hasta ahora.

La superioridad del América también quedó reflejada en las llegadas al arco. Las Águilas terminaron el encuentro con 11 tiros a puerta, mientras que Xolas apenas pudieron generar uno.

Tijuana logró descontar por conducto de Hançar, pero el tanto solamente sirvió para recortar la diferencia y evitar una derrota más amplia.

Priscila abrió el marcador en la victoria 3-1 del América Femenil sobre Xolas de Tijuana. Mexsport

El gol recibido también tuvo una consecuencia para las azulcremas. América llegó a dos tantos permitidos en el torneo y dejó de ser la mejor defensiva del campeonato, lugar que ahora pertenece a Tigres, que solamente ha recibido una anotación.

En ataque, sin embargo, el dominio de las Águilas es claro. Sus 28 goles las mantienen como la ofensiva más productiva del certamen y confirman un arranque en el que han encontrado el arco rival con enorme facilidad.

Cinco partidos, cinco victorias y 28 goles resumen por ahora el paso de un América Femenil que continúa perfecto y que volvió a demostrar su poder ofensivo ante Xolas.