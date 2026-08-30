Santiago Giménez jugará la Champions League con Porto y enfrentará a su exequipo

Santiago Giménez ya viaja a Portugal para concretar su fichaje con el Porto, club al que llegará cedido con una opción de compra que podría convertirse en obligatoria en función de resultados. El movimiento permitirá al delantero mexicano disputar nuevamente la UEFA Champions League y reencontrarse con el Feyenoord.

El conjunto portugués tendrá una fase de liga con rivales como Manchester City, Liverpool, Napoli y Real Betis. Sin embargo, uno de los partidos marcados para el atacante será su regreso a Róterdam para enfrentar al equipo con el que inició su carrera en Europa.

Santiago Giménez jugará en el Porto. Especial.

Los rivales de Santiago Giménez y Porto en la Champions League

La actividad europea del Porto comenzará el martes 8 de septiembre, cuando reciba al Manchester City en el Estadio do Dragão. El encuentro ante el conjunto inglés será el único compromiso de Champions League programado para el equipo portugués durante ese mes.

En octubre, los Dragones disputarán dos partidos. El miércoles 14 visitarán al Real Betis en Sevilla y, seis días después, recibirán en Portugal al PSV Eindhoven de los Países Bajos.

La actividad continuará en noviembre con la visita del Napoli al Estadio do Dragão el miércoles 4. El equipo italiano será el primer rival del mes para el Porto antes de uno de los encuentros que marcarán el regreso de Giménez a los Países Bajos.

Veinte días después del duelo ante Napoli, el delantero mexicano volverá a Róterdam para enfrentar al Feyenoord. El encuentro significará un nuevo partido contra el club donde comenzó su aventura en el futbol europeo y con el que vivió una de las etapas más importantes de su carrera.

El Porto cerrará su actividad continental de 2026 con una visita a Anfield para enfrentar al Liverpool el miércoles 9 de diciembre. Después, el calendario de la fase de liga continuará durante enero.

El martes 19 de enero, el conjunto portugués recibirá al Slavia Praga de República Checa. La última jornada de esta fase se disputará el miércoles 27, cuando los Dragones visiten Austria para medirse al LASK Linz.

Santiago Giménez volverá a jugar la Champions League. Ulises Naranjo/Mexsport

El día que Santiago Giménez le marcó al Feyenoord

Santiago Giménez ya sabe lo que representa enfrentar al Feyenoord después de dejar el club. En 2025, apenas unas semanas después de incorporarse al AC Milan procedente del conjunto neerlandés, ambos equipos se encontraron en la Champions League.

El delantero mexicano necesitó menos de un minuto para aparecer en el marcador. Tras un tiro de esquina y un recentro de Christian Pulisic, Giménez encontró el balón dentro del área y remató de cabeza para marcar ante el equipo en el que inició su carrera europea.

Después de anotar, el atacante realizó un gesto de disculpa como muestra de respeto hacia su exequipo. El reencuentro de aquella ocasión se disputó en San Siro.

Ahora, el regreso será en territorio neerlandés. Santiago Giménez enfrentará al Feyenoord en el Feyenoord Stadium y volverá a encontrarse con la afición del club en el que construyó su etapa más destacada desde su llegada al futbol europeo.