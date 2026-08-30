Barcelona vs Rayo Vallecano: horario México, canal y dónde ver el partido de la Jornada 3 de LaLiga

El FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano este lunes en el Spotify Camp Nou por la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026/27.

Los azulgranas buscan su tercera victoria consecutiva para consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras el conjunto madrileño intenta sumar su primer triunfo del curso en un escenario exigente.

Fermín López celebrando un gol con el Barcelona REUTERS

¿Cómo llegan Barcelona y Rayo Vallecano?

El Barcelona llega con un arranque perfecto: dos victorias en dos partidos, siete goles a favor y cero en contra.

En la última fecha se impuso 2-0 al Athletic Club con tantos de Raphinha y Fermín López, y mantiene la portería a cero gracias a la solidez de Joan García. El equipo de Hansi Flick muestra un gran poder ofensivo y busca seguir sumando de a tres para pelear por el liderato.

El Rayo Vallecano, por su parte, acumula sólo un punto tras dos jornadas. Cayó en la primera fecha ante el Sevilla y empató 1-1 ante el Alavés en la más reciente, con un gol de Mariano en el tramo final.

El conjunto de Iñigo Pérez necesita mejorar su rendimiento y buscar la sorpresa en el Camp Nou para alejarse de la zona baja.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Rayo Vallecano?

Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026

Fecha: Lunes 31 de agosto de 2026 Hora: 13:30 horas (tiempo del centro de México / CDMX)

Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona)

Transmisión del partido Barcelona vs Rayo Vallecano

El encuentro se podrá ver en vivo por Sky Sports y a través de la plataforma Sky+ (disponible también vía izzi).

¿En qué lugar se encuentran Barcelona y Rayo Vallecano?

4º – Barcelona – 6 puntos

4º – Barcelona – 6 puntos 16º – Rayo Vallecano – 1 punto

Historial entre Barcelona y Rayo Vallecano