Sacudida en Tigres: Vucetich adelanta renovación del plantel tras fracaso en el Apertura 2026

Víctor Manuel Vucetich reconoció que Tigres ha tenido un Apertura 2026 muy por debajo de las expectativas y adelantó que la institución realizará cambios en su plantilla de cara a la siguiente temporada, con el objetivo de recuperar el protagonismo en la Liga MX.

Después de los resultados negativos que ha acumulado el conjunto universitario, el estratega señaló que será necesario realizar un análisis profundo al interior del club para identificar los errores cometidos y replantear los objetivos deportivos.

Se necesita hacer un análisis más profundo, ya de manera interna. Creo que esto hará que en un momento se replanteen los objetivos del equipo, buscar corregir todo lo que no se ha hecho correctamente y buscar renovar un poco el plantel”, manifestó Vucetich.

Victor Manuel Vucetich no escondió el mal torneo que ha tenido Tigres Mexsport

Tigres prepara cambios en su plantilla para la siguiente temporada

El entrenador reconoció que el rendimiento del equipo no ha sido el esperado y consideró que será necesario tomar decisiones para corregir el rumbo de cara al próximo campeonato.

La renovación del plantel aparece como uno de los temas centrales en el análisis que realizará la directiva, pues Tigres necesita recuperar el nivel competitivo que lo ha caracterizado durante los últimos años.

Aunque Vucetich no adelantó nombres de posibles bajas o incorporaciones, dejó claro que la institución deberá replantear su proyecto deportivo para evitar que se repita una campaña como la del Apertura 2026.

En Tigres buscarán renovar el plantel Mexsport

Vucetich confirma que es técnico interino de Tigres

Por otra parte, el estratega también habló sobre su futuro en el banquillo universitario y recordó que desde su llegada se estableció que asumiría el cargo de manera temporal.

Vucetich explicó que su principal responsabilidad ha sido ayudar al equipo durante este periodo de transición, evitando que se tomen decisiones precipitadas mientras la institución analiza el camino a seguir.

Desde que inicié se comentó que yo entraba como un técnico interino temporalmente, buscando en un momento dado ayudar a no tomar decisiones precipitadas. Eso es lo que se ha hecho, se tomará toda esta experiencia que he tenido con el equipo para tomar medidas pertinentes”, expresó.

De esta manera, el experimentado entrenador dejó abierta la posibilidad de no continuar como director técnico de Tigres una vez que termine la temporada, aunque su relación con la institución podría mantenerse desde su cargo como vicepresidente deportivo.

¿Seguirá Vucetich en Tigres para el Clausura 2027?

Todo apunta a que Tigres deberá definir quién estará al frente del equipo para el Clausura 2027, mientras la directiva analiza los cambios necesarios en la plantilla y en la estructura deportiva.

Vucetich, por su parte, podría regresar a sus funciones como vicepresidente deportivo, puesto desde el que tendría participación en las decisiones relacionadas con la reestructuración del conjunto universitario.