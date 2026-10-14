Santiago Baños se quedó a una promesa de ser entrenador del América

Santiago Baños pudo haber vivido una historia completamente distinta en las Águilas y, en lugar de pasar a la historia como el Directivo con más títulos en la institución, pudo haber dirigido al América en 2013, promesa que no terminó por ser cumplida por Ricardo Peláez.

En un momento sumamente convulso dentro de la Selección Mexicana, Miguel Herrera fue designado como entrenador del Tri, abandonando las riendas del América y dejando el banquillo vacío, mismo al que iba a llegar Santiago Baños, sin embargo, la decisión fue completamente distinta a la prometida por Ricardo Peláez, entonces Director Deportivo azulcrema.

Santiago Baños

Trece años después de la posibilidad, Miguel Herrera confesó lo que sucedió tras su salida del América, dejando en su sitio a Álvaro Galindo como interino antes de que Antonio Mohamed tomara las riendas de las Águilas:

“Yo me fui a Selección y Santiago Baños se enojó varios días. Le pregunté qué le pasaba y dijo ‘Es que Ricardo Peláez me prometió que, si tú te ibas, yo iba a ser el técnico del América’. Yo le respondí ‘¿Qué has hecho para ser técnico del América?’, eres mi Auxiliar, ganamos un título, pero tú tienes que salir a ganarte algo”, compartió durante entrevista con Fox.

¿Qué sucedió en la carrera de Santiago Baños?

Tras su paso por los banquillos como Auxiliar, Santiago Baños llegó en 2017 como Director Deportivo del América, buscando un proyecto que rápidamente buscaba consolidarse con el título conseguido frente a Cruz Azul en el Apertura 2018.

Una Copa MX (Clausura 2019), y un Campeón de Campeones (2018-19) no fueron suficientes para calmar el ánimo entre los seguidores del conjunto azulcrema, quienes exigían su salida antes de que –de la mano de André Jardine- se lograra el punto más alto de su paso con América al sumar el tricampeonato (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), dejando como deuda más importante un título internacional que lleva 10 años sin llegar a las vitrinas del máximo ganador de Liga MX.

Santiago Baños arrancó su etapa en América como Auxiliar de Miguel Herrera. Mexsport

BFG