Santi Giménez saca ventaja de tres de sus cinco posibles nacionalidades

Nació en Argentina, representa a la Selección Nacional de México pero en la liga de Portugal está registrado como italiano. Así de versátil es el pasaporte del delantero Santiago Giménez, quien recientemente fue fichado por el Porto.

El hijo de Christian el “Chaco” Giménez ha sabido sacar provecho de su multinacionalidad. El "Bebote", hijo de padres argentinos, jugó este mismo año la Copa del Mundo de la FIFA 2026 defendiendo los colores de la Selección Mexicana gracias a que se naturalizó luego de llegar a vivir a este país a los 3 años de edad, cuando sus padre militaba con los Tiburones Rojos de Veracruz.

De hecho, Santi es percibido tan mexicano, que fue uno de los jugadores del Tri que más compañas publicitarias cerró previo al mundial, siendo elegido como embajador de varias marcas transnacionales.

Pero entonces, ¿por qué Santi está registrado como italiano en el futbol portugués? Al haber nacido en Argentina, Santi, como la mayoría de los argentinos tiene la doble nacionalidad, argentino-italiano debido a que en el siglo pasado Argentina recibió a millones de migrantes italianos, por lo que actualmente, por “derecho de sangre” el país europeo otorga la nacionalidad sin restricción.

Por lo anterior, al Porto le convino registrar a Giménez como italiano para facilitar sus trámites ante el departamento de migración, aunque mercadológicamente hablando, fue presentado como un jugador mexicano más que se sumó a la institución, luego de que en el equipo han participado otros como Diego Reyes, Héctor Herrera, Miguel Layún, Jesús “Tecatito” Corona, entre otros.

¿Por qué tiene cinco nacionalidades?

Si hasta el momento parecía un acertijo, la cosa se pone aún más interesante. Santiago Giménez podría utilizar también la nacionalidad paraguaya debido a que su abuelo, Francisco Giménez, nació en aquel país, lo que significaría la cuarta opción de nacionalidad para Santi.

Finalmente, “Bebote” también podría ser considerado ucraniano gracias a que el segundo apellido del jugador es Zolotarchuk.