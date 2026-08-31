¡Es oficial! Santiago Gimenez es anunciado como nuevo jugador del Porto

Tras varios días de espera, Porto hizo oficial la llegada de Santiago Gimenez al conjunto lusitano de cara a una temporada 2026-27 en la que disputarán la Champions League; el artillero azteca podría debutar frente al Manchester City.

Con 25 años, Santiago Gimenez puso fin a su etapa por la escuadra Rossoneri y arrancó una nueva aventura en el futbol europeo con el Porto, conjunto en el que diversos futbolistas mexicanos lograron brillar.

Días antes de que se hiciera oficial su llegada al segundo club con más títulos en la historia del futbol portugués, Santiago Gimenez conversó con excompañeros en Cruz Azul, futbolistas de la actual plantilla que se convertirán en sus compañeros e integrantes de la Selección Mexicana, como Héctor Herrera y Miguel Layún, quienes lograron un antes y después en su carrera tras vestir los colores del Porto.

Así fue como el club lusitano le dio la bienvenida a su nuevo delantero, Santiago Gimenez:

Mexicanos fueron clave en decisión de Santi Gimenez

Antes de estampar la firma en el contrato, Santiago Gimenez contó con la oportunidad de intercambiar puntos de vista con los futbolistas que han vestido la playera del Porto y con los que en algún momento de su carrera estuvieron en el mismo vestidor que el delantero nacional:

"Tuve la oportunidad de hablar con muchos antiguos compañeros que pasaron por el FC Porto. Inbeom Hwang, que actualmente forma parte de la plantilla. Con Eustáquio, con quien jugué en el Cruz Azul, con Miguel Layún, Jorge Sánchez y Héctor Herrera".

A decir del delantero, la oportunidad de llegar al Porto no la tuvo que pensar dos veces, conjunto en el que –de no ver actividad ante Moreirense- podría hacer su debut el próximo martes 8 de septiembre frente al Manchester City:

“En el AC Milan fui entrenado por Sérgio Conceição; tengo muchas conexiones indirectas con el FC Porto y todos me dijeron lo mismo: que es un equipo increíble, que la ciudad es fantástica y que la gente es maravillosa. Por eso, cuando me llamaron del FC Porto, no lo dudé y les dije a mis agentes que quería venir”.

BFG