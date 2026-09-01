Las ofertas que Santi Giménez dejó ir para mantenerse en Europa

Dentro de las cualidades de Santiago Giménez están el remate de cabeza, la definición de primera intención, potencia física y movilidad en el área, pero definitivamente, también tiene la cualidad de saber decir que no a las ofertas laborales.

El jugador, quien militaba con el Milan y recientemente fichó con el Porto, vivió un último semestre complicado debido a dos lesiones y evidentemente, muy pocos minutos con su club y con Selección Mexicana durante los partidos de preparación y el pasado Mundial 2026.

Al finalizar la Copa del Mundo la directiva del Milan le dejó claro al jugador que ya no entraba en los planes del equipo, por lo que debía buscar acomodo en otra institución.

Según reveló su padre en entrevista con Claro Sports, llegaron más opciones laborales de las que esperaban recibir. Sin embargo, el objetivo siempre fue claro, permanecer en el futbol del viejo continente.

“Creímos que era poco tiempo de haber salido de México y volver no estaba en las prioridades. Teníamos también oferta de la MLS, pero la realidad es que Santi él quería demostrar. Porque aparte cuesta mucho salir a Europa y volver tan fácil, la íbamos a pelear hasta el final”, reveló Christian Giménez.

“La realidad es que estábamos muy optimista de que podía quedarse en Europa y más allá del año que ha tenido y con un montón de circunstancias que no fueron tan agradables, a mí me sorprendió los equipos que han llegado de Europa, quiere decir que algo hizo bien durante la estancia en Feyenoord, en Milán, (donde) quizás no tuvo esa continuidad que había tenido en Feyenoord por diferentes factores”, dijo.

El pasado lunes, tanto el club como la representante del jugador, Rafaela Pimenta, hicieron oficial el pase de Santi con el Porto de Portugal.

“Los que saben, los scoutings, los directores deportivos, saben que si Santiago está sano y está bien, es un jugador que si vos le das confianza y él retoma esa confianza, es un jugador que te puede marcar diferencia y entonces en ese sentido estamos muy tranquilos y la verdad que bueno, en el sentido de que hoy su cabeza está puesta en Europa”, añadió.

La oferta de su vida

Pero no es la primera vez que Santi demuestra que decir no es una de sus aptitudes. Antes de fichar con el Milan de Italia, el jugador recibió la que su padre califica como la oferta, económica, de su vida para ir a jugar al balompié de Arabia, opción que el jugador rechazó para cumplir su sueño de seguir en el balompié europeo.

“A Santi a los 23 le ofrecieron el mejor contrato de su vida, antes de ir a Milan, le ofrecieron de Arabia. Y la verdad es que tuvo acercamientos de México, pero creímos que al final iba a luchar para quedarse en Europa por un tiempo más”, reconoció.