Dieter Villalpando: futbolista profesional mexicano acepta que hace apuestas deportivas

Dieter Villalpando volvió al centro de la polémica, pero esta vez fue el propio futbolista quien confirmó una parte de lo que había comenzado como una acusación en redes sociales. El mediocampista del Tepatitlán reconoció que ha realizado apuestas deportivas, aunque aseguró que sus jugadas han sido exclusivamente en beisbol y futbol americano.

La publicación ocurrió después de que el creador de contenido Cristian Rey difundiera capturas de conversaciones atribuidas al exjugador de Chivas, en las que Villalpando insistía para ingresar a un grupo privado de pronósticos deportivos.

La conversación escaló entre el 2 y el 3 de septiembre. De acuerdo con las capturas difundidas, Villalpando llevaba más de un año intentando acceder al grupo y reclamó después de que uno de los pronósticos publicados resultara fallido.

El futbolista posteriormente volvió a contactar a Rey para cuestionarlo por haber hecho públicas las conversaciones. En esos mensajes terminó reconociendo que ya había apostado varias veces.

He apostado 5, 6 veces y las he perdido. Son las únicas que metí y casualmente las que meto pierdes”, se lee en una de las capturas difundid

En otros mensajes, Villalpando sostuvo que la publicación de las conversaciones no provocaría su salida del Tepatitlán y cuestionó la decisión de exhibir sus conversaciones privadas.

Reportes de medios como Radio Fórmula y Soy Futbol reportan que además que en las conversaciones aparecen referencias a pérdidas de hasta 150 mil pesos en dos días. Esa cantidad, sin embargo, corresponde a lo escrito en los mensajes difundidos y no constituye por sí misma una comprobación independiente de los movimientos financieros del jugador.

¿Qué dice FIFA sobre las apuestas deportivas?

La admisión de Villalpando abre una discusión distinta a la de un posible amaño de partidos.

El Código Disciplinario de FIFA establece restricciones para que futbolistas, árbitros, dirigentes y otras personas sujetas a sus reglamentos no apuesten, directa o indirectamente, en partidos, competiciones o actividades relacionadas con el futbol.

Eso no significa que exista una prohibición general para que un futbolista profesional apueste en cualquier deporte.

Por ello, reconocer apuestas en beisbol o futbol americano no demuestra por sí mismo una infracción a la normativa de FIFA ni implica que exista manipulación de resultados. Para determinar si hubo una conducta sancionable sería necesario conocer las apuestas realizadas y establecer si estuvieron relacionadas con partidos, competiciones o actividades de futbol.

Villalpando, de hecho, respondió en redes sociales con la captura de una apuesta relacionada con los Yankees y afirmó que sus intereses están en el beisbol y el futbol americano.

El caso adquiere relevancia por el pasado reciente del jugador. Villalpando fue parte de Chivas y actualmente milita en Tepatitlán, dentro de la Liga de Expansión MX.