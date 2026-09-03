¡De no creerse! Confunden a Raphinha con Kerolin Nicoli afuera de la Ciudad Deportiva del Barcelona

La afición del Barcelona protagonizó un incómodo momento a las afueras de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde esperaba la salida de los jugadores del primer equipo masculino para conseguir fotografías y autógrafos. Sin embargo, algunos aficionados confundieron a la futbolista brasileña Kerolin Nicoli con Raphinha.

La jugadora del primer equipo femenil salió del complejo deportivo durante la tarde y, al verla abandonar las instalaciones en su automóvil, los seguidores comenzaron a llamarla por el nombre del atacante brasileño. La situación llegó al punto de que una aficionada se colocó frente al vehículo para reclamarle que no se detuviera.

“¿Qué te cuesta pararte un par de minutos, tío? Dos minutos, tío, mira cómo está esto de gente”, le dijo la mujer a la futbolista, quien se encontraba dentro de su automóvil mientras los aficionados continuaban esperando.

Kerolin Nicoli se incorporó al Barcelona desde el Manchester City. X: @FCBfemeni

Kerolin Nicoli tuvo que aclarar que no era Raphinha

Ante la confusión, Kerolin Nicoli bajó las ventanas de su automóvil para explicar a los jóvenes y a las demás personas que se encontraban en el lugar que no era el futbolista brasileño al que esperaban.

“Yo no soy Raphinha, yo soy mujer”, comentó la jugadora ante los reclamos de los presentes. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La confusión continuó incluso después de que la futbolista intentara identificarse. Una persona que presuntamente participaba en la grabación del momento le preguntó quién era y cuestionó si se trataba de una futbolista.

¿Quién es Kerolin Nicoli?

Kerolin Nicoli llegó al Barcelona femenil pocos días antes de este episodio para incorporarse al equipo de cara a la temporada 2025-2026. La brasileña arribó al conjunto catalán procedente del Manchester City, después de haber desarrollado su carrera en distintos clubes.

Kerolin Nicoli llegó al Barcelona femenil pocos días antes de este episodio para incorporarse al equipo de cara a la temporada 2025-2026. La brasileña arribó al conjunto catalán procedente del Manchester City, después de haber desarrollado su carrera en distintos clubes.

Su carrera también incluye participación con la Selección Nacional de Brasil. Con el combinado de su país conquistó la Copa América de 2022 y posteriormente obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.