Clavadistas mexicanos reciben respaldo de empresarios chinos rumbo a LA28

Integrantes del equipo nacional de clavados recibieron un reconocimiento tras sus resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, siendo este un acercamiento que fortalece los vínculos entre México y China a través del deporte.

Los clavados mexicanos suman aliados en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Empresarios de Cantón Asociados reconocieron al Equipo Nacional de Clavados y a la entrenadora de origen chino Ma Jin por los resultados obtenidos en la pasada justa.

El reconocimiento a clavadistas mexicanas es por los resultados que obtuvieron en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 Edda Padilla

El encuentro significó un nuevo acercamiento entre la comunidad empresarial china establecida en México y una de las disciplinas de mayor tradición y resultados para el deporte nacional, en momentos en los que los clavadistas comienzan una etapa determinante dentro del ciclo olímpico.

La selección mexicana llegó a Santo Domingo encabezada por los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, además de Alejandra Estudillo, Randal Willars, Rut Páez, Zyanya Parra, Adriana Torres y Emilio Treviño.

El reconocimiento tiene una especial relevancia por la estrecha relación que durante años han mantenido los clavados mexicanos con la escuela china, particularmente a través de Ma Jin, entrenadora que ha sido fundamental en la formación y consolidación de varios de los principales exponentes nacionales.

La alianza entre México y China se consolida rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 Edda Padilla

Uno de los ejemplos más importantes es el de Osmar Olvera, quien se ha convertido en uno de los principales rivales de la potencia asiática. El mexicano hizo historia en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025 al conquistar el título en el trampolín de tres metros, donde logró superar a los representantes chinos.

El respaldo de la iniciativa privada aparece además como uno de los componentes que se buscan fortalecer durante el actual ciclo olímpico. El programa de alto rendimiento rumbo a Los Ángeles 2028 contempla sumar inversión privada para ampliar los recursos destinados a preparación, competencias y becas para los atletas.

MÉXICO Y CHINA, UNA RELACIÓN ESPECIAL DESDE LOS CLAVADOS

La presencia china en el desarrollo de los clavados nacionales tiene una larga historia y Ma Jin ha sido uno de los pilares y principales referentes. Su trabajo ha acompañado el crecimiento de atletas mexicanos que actualmente compiten directamente con China por los primeros lugares internacionales.

El propio Osmar Olvera ha señalado como uno de sus grandes objetivos deportivos competir de tú a tú con los clavadistas chinos y llegar a Los Ángeles 2028 en condiciones de disputar el título olímpico.

El camino todavía es largo. El proceso clasificatorio cobrará especial importancia durante 2027 y 2028, pero México cuenta con una generación que combina experiencia olímpica con jóvenes talentos que comienzan a abrirse paso internacionalmente.

Ahora, a la preparación deportiva se suma el interés de la comunidad empresarial china por acompañar a los clavadistas mexicanos, en una alianza que encuentra precisamente en esta disciplina uno de los puentes deportivos más sólidos entre México y China.