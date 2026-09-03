VIDEO: Gilberto Mora sorprende al montar un toro mecánico y se vuelve viral en redes sociales

Gilberto Mora ya sabe cómo llamar la atención sin necesidad de tocar un balón.

El mediocampista de Xolos de Tijuana, quien con apenas 17 años se convirtió en una de las grandes esperanzas del futbol mexicano, volvió a convertirse en protagonista en redes sociales, aunque esta vez cambió los tacos por un toro mecánico.

Un video de apenas unos segundos comenzó a circular en redes sociales y muestra a Mora sobre la atracción de feria, intentando mantenerse en lomo mientras el mecanismo aumenta la dificultad. El futbolista logra aguantar varios movimientos antes de terminar sobre la lona.

La escena provocó comentarios y bromas entre los usuarios, sorprendidos por la agilidad del juvenil, que en los últimos meses ha acumulado una exposición que va mucho más allá de sus actuaciones dentro de la cancha.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, el momento habría ocurrido durante una fiesta privada a la que Mora asistió después de marcar dos goles en el triunfo de Xolos sobre Pumas del viernes pasado.

Del Mundial a las redes sociales

Mora ha conseguido convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la nueva generación del futbol mexicano.

Su irrupción deportiva lo llevó hasta la Selección Mexicana y al Mundial 2026, donde fue el jugador más joven de todos los participantes y tuvo su primera experiencia en una Copa del Mundo.

El juvenil también ha llamado la atención por sus bailes, por la naturalidad con la que se desenvuelve fuera de la cancha y recientemente por anunciar que continuará con sus estudios universitarios mientras desarrolla su carrera profesional.

Ahora apareció montando un toro mecánico. Y aunque terminó en el piso, Mora volvió a salir bien librado de una prueba que no aparece en ningún entrenamiento de futbol.