¿Qué partidos sí se juegan este fin de semana en Liga MX?

La jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX se jugará a “medias”, debido a que varios partidos fueron reprogramados por la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup. Para este fin de semana, sólo se disputarán cinco partidos. Lo bueno, que cuatro de ellos se podrán ver por Televisión abierta.

Los cinco partidos que sí se jugarán: Juárez-Pachuca, San Luis-Chivas, Tigres-Necaxa, Atlas –Atlante y Cruz Azul-Santos.

✓ JUÁREZ VS PACHUCA

Viernes 4 de septiembre a las 9 de la noche.

¿Dónde ver?: Canal 7, FOX y FOX ONE.

En el último enfrentamiento directo, Juárez cayó 2-0 ante Pachuca en calidad de visitante. La última vez que los Tuzos visitaron al conjunto fronterizo fue en el Play-In del Apertura 2025, cuando el cuadro fronterizo logró su pase a la Liguilla al llevarse la victoria por 2-1.

Juárez y Pachuca se han enfrentado en 14 ocasiones en la Liga MX, con saldo favorable para el cuadro hidalguense, con cinco victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

El cuadro fronterizo suma tres partidos consecutivos sin perder ante Pachuca en Ciudad Juárez.

Posición en la tabla de Juárez: 18 con cero unidades.

Posición en la tabla de Pachuca: 15 con cinco puntos.

Juárez viene de ser goleado 4-0 por Toluca en la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

✓ SAN LUIS VS. CHIVAS

Sábado 5 de septiembre a las 5 de la tarde.

¿Dónde ver?: ESPN, Disney+ y Vix.

Tras el primer duelo en el Apertura 2019 entre ambas instituciones, Chivas registra 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

En el último encuentro, los dirigidos por Gabriel Milito se llevaron el triunfo por 3-2 en la jornada 4 del Clausura 2026.

Posición en la tabla de San Luis: 13 con seis unidades.

Posición en la tabla de Chivas: 5 con 11 puntos.

San Luis viene de vencer 1-3 al Monterrey en la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

✓ TIGRES VS NECAXA

Sábado 5 de septiembre a las 7 de la noche.

¿Dónde ver?: Canal 7, FOX y FOX ONE.

Tigres y Necaxa se han enfrentado en 76 ocasiones, con un saldo parejo: 24 victorias para los felinos y misma cantidad para los Rayos, con 28 empates.

El cuadro universitario mantiene una buena racha sobre el conjunto de Aguascalientes: 11 partidos sin perder en el Estadio Universitario.

Posición en la tabla de Tigres: 16 con cinco unidades.

Posición en la tabla de Necaxa: 12 con siete puntos.

Necaxa viene de caer 1-3 ante Cruz Azul en la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

✓ ATLAS VS ATLANTE

Sábado 5 de septiembre a las 9 de la noche.

¿Dónde ver?: Canal 5, TUDN, Vix.

Atlas y Atlante se han enfrentado en 132 partidos, con saldo favorable para los Potros con 47 triunfos por 44 de los Rojinegros, con 41 empates.

Posición en la tabla de Atlas: 4 con 12 unidades.

Posición en la tabla de Atlante: 14 con seis puntos.

✓ CRUZ AZUL VS SANTOS

Domingo 6 de septiembre a las 5 de la tarde.

¿Dónde ver?: Canal 5, TUDN, Vix.

Los dirigidos por Renato Paiva llegan a este partido con sólo un punto ganado, después del empate ante Tigres. Cruz Azul tiene ventaja sobre Santos en el historial de partidos, con 36 triunfos por 27 derrotas y 19 empates.

Posición en la tabla de Cruz Azul: 10 con 9 unidades. Posición en la tabla de Santos: 17 con un punto.