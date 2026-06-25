Terrion Arnold, estrella de la NFL, enfrenta cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua por secuestro y robo

El defensivo de los Lions de Detroit, Terrion Arnold, enfrentará múltiples cargos por delitos graves relacionados con una investigación de robo y secuestro en Florida, informó la Fiscalía del Condado de Hillsborough.

Las autoridades anunciaron el miércoles por la noche que presentarán cargos contra Arnold tras su arresto en conexión con hechos ocurridos en febrero en Tampa. Según la fiscalía, los cargos podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua.

Arnold se enfrenta a múltiples cargos por delitos graves que conllevan una posible condena de hasta cadena perpetua", dice el comunicado de Fiscalía del Condado de Hillsborough, Florida.

La noticia se produjo horas después de que dos de los acusados vinculados al caso alcanzaran acuerdos con los fiscales. Los Lions emitieron un breve comunicado tras conocerse la decisión de las autoridades.

Estamos al tanto de la situación legal relacionada con Terrion Arnold. Por respeto al proceso legal en curso, no haremos comentarios al respecto por el momento”, señaló la organización.

¿Qué sostienen las autoridades?

La investigación comenzó después de que Arnold denunciara ante la policía de Largo el robo de diversos objetos de valor de una vivienda que rentaba en Florida.

De acuerdo con los investigadores, pocas horas después de presentar la denuncia, Arnold habría participado en la organización de un plan para recuperar los bienes desaparecidos mediante un secuestro y un robo.

Entre los artículos reportados como sustraídos se encontraban relojes, joyas, bolsos y zapatos de diseñador, además de un teléfono celular y aproximadamente 100 mil dólares en efectivo. Arnold había negado previamente cualquier conducta indebida relacionada con el caso.

Otros acusados también enfrentan cadena perpetua

Las autoridades identificaron a Lyndell Hudson, Christion Williams y Freddie Hughes como coacusados en el caso. Los tres enfrentan cargos similares que también podrían derivar en penas de cadena perpetua.

El miércoles, Arianna Del Valle y Jasmine Randazzo alcanzaron acuerdos con la fiscalía, según documentos judiciales. La participación de Arnold surgió durante procedimientos judiciales previos, cuando un detective declaró sobre los vínculos entre el jugador y varios de los acusados.

Antes de que se presentaran los cargos, integrantes de la organización de Detroit habían expresado públicamente que no tenían información que vinculara al jugador con actividades criminales.

Durante las reuniones anuales de la NFL, el entrenador Dan Campbell afirmó que la información disponible para el equipo indicaba que Arnold no estaba involucrado en los hechos investigados.

Por su parte, el presidente de los Lions, Rod Wood, reveló anteriormente que el jugador acudió a sus oficinas para responder preguntas relacionadas con las acusaciones.

La Fiscalía del Estado informó además que planea presentar una moción para que Arnold permanezca detenido sin derecho a libertad antes del juicio, argumentando que representa un peligro para la comunidad.

Arnold fue seleccionado por Detroit en la primera ronda del Draft de la NFL de 2024 y disputó su temporada de novato en 2024.