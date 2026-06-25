Mexicanos hacen suyo el remo vikingo bajo la lluvia y se suman a la tendencia del Mundial

La lluvia en la Ciudad de México no apagó la fiesta. La convirtió en otra cosa.

Mientras las calles alrededor del Ángel de la Independencia se llenaban de camisetas verdes, banderas y cánticos, surgió una escena que parecía de otra sede mundialista. Decenas de mexicanos sentados en fila, moviendo los brazos al mismo ritmo, como si un barco invisible navegara sobre Paseo de la Reforma.

El remo vikingo llegó a la capital de nuestro país. La victoria de la Selección Mexicana ante Chequia por 3-0, con la que el equipo terminó invicto y con paso perfecto la primera ronda del Mundial, provocó una de esas celebraciones que transforman una avenida en un estadio. Cientos de miles de aficionados salieron a las calles y entre los videos que comenzaron a circular en redes sociales destacó la imagen del famoso “Viking Row” bajo una intensa lluvia.

El festejo que nació lejos de México encontró una nueva casa.

¿Qué es el remo vikingo que conquistó al Mundial?

El “remo vikingo” es una celebración colectiva inspirada en los cánticos de aficionados europeos, especialmente asociada con la selección de Islandia y posteriormente adoptada por otras aficiones.

Un grupo de personas forma filas como si estuviera dentro de una embarcación, acompaña un ritmo marcado por golpes o aplausos y mueve los brazos hacia adelante y atrás simulando remar.

Poco a poco el movimiento aumenta de intensidad hasta convertirse en una mezcla de coordinación, fuerza y espectáculo.

Lo que comenzó como un ritual de estadio terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del futbol internacional. Niños, adultos mayores, aficionados en plazas públicas e incluso figuras políticas han replicado el movimiento en distintos países.

México lo tomó y le agregó su propio ingrediente. La imagen de mexicanos haciendo el movimiento vikingo bajo la lluvia resumió una de las características históricas de la afición tricolor en los Mundiales que es convertir cualquier espacio en una tribuna.

El remo nació como una señal de unidad entre aficionados. En México encontró otra dimensión: miles de personas sincronizadas, mojadas y celebrando una victoria que alimenta el sueño mundialista.