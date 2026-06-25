Místico y Máscara Dorada van por una nuevo Campeonato

Místico y Máscara Dorada tienen en la mira una nueva conquista, alzarse con el Campeonato Mundial de Parejas de Ring Of Honor (ROH), luego de que el ídolo mexicano aceptara el reto que lanzaron Sammy Guevara y The Beast Mortos.

“Sammy Guevara, The Beast Mortos, dejen de estar murmurando, hablando tanto porque Místico les acaba de alzar la mano para retarlos por ese Campeonato Mundial de Parejas de ROH y recuerden que Místico no viene solo, va a traer a uno de los mejores luchadores del CMLL para ser la mejor pareja que van a tener enfrente. Prepárense porque Místico viene bien preparado”, señaló ‘El Rey de Plata y Oro’.

Hace unos días, Sammy Guevara y The Beast Mortos lanzaron el reto, que fue aceptado por Místico. La batalla será la estelar de la función del Viernes Espectacular del 26 de junio de 2026 en la Arena México.

La contienda semifinal será en relevos. Flip Gordon y Titán tendrán una dura prueba ante Volador Jr y Hechicero.

Por su parte, ‘El Galeón Fantasma’ tratará de imponer su rudeza en la Catedral de la Lucha Libre, cuando Zandokan Jr, El Difunto y Furia Roja se midan ante Star Jr, Xelhua y Star Black.

En la tercera lucha de la función del Viernes Espectacular, Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario, se medirán a Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. e Hijo del Villano III.

En duelo de Amazonas, Tessa Blanchard y Garra Negra tendrán como rivales a Persephone y Keyra.

En el inicio de la función, El Hijo del Pantera y Pantera Jr. se hará presente para luchar contra Infarto y Cerebro Negro Jr.