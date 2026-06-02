Selección de Canadá: títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial 2026

El futbol se afianzó en Canadá a principios del siglo XX, pero le costó establecerse en un país tan extenso. A pesar de ello, el Galt con sede, en Ontario, hizo historia en los Juegos Olímpicos de 1904, en donde a pesar de que el futbol era un deporte de exhibición, conquistó el primer lugar y ganó el único trofeo intencionalidad importante de Canadá en 80 años.

La historia de Canadá en los Mundiales es un relato de dos épocas separadas por un abismo de 36 años. Su debut en México 1986 fue discreto; se fueron sin anotar un solo gol y con tres derrotas, pero dejando la semilla de un deporte que en ese entonces vivía bajo la sombra absoluta del hockey sobre hielo.

Tras décadas de irrelevancia internacional, el futbol canadiense vivió una revolución silenciosa que explotó en el proceso hacia Qatar 2022. De la mano del técnico John Herdman y una generación de atletas de élite mundial, fueron primer lugar de las eliminatorias de la Concacaf, superando a México y Estados Unidos. En Qatar, aunque no lograron sumar puntos, el mundo fue testigo de un hito histórico: Alphonso Davies anotó el primer gol de Canadá en un Mundial a los 68 segundos contra Croacia, rompiendo una maldición de décadas.

Hoy, Canadá ya no es la "cenicienta" del norte. Con figuras como Jonathan David y el propio Davies brillando en los mejores clubes de Europa, el equipo llega al Mundial de 2026 como coanfitrión y con una madurez competitiva nunca antes vista. Su objetivo para esta Copa del Mundo en casa es claro y ambicioso: conseguir su primera victoria histórica y avanzar, por primera vez, a la fase de eliminación directa.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ

Tino Lettieri, el excéntrico portero de la selección de Canadá en el Mundial de México 1986 saltaba a la cancha acompañado de Ozzie, un pequeño loro de peluche que se convirtió en su marca personal. La FIFA le ordenó en el partido contra Francia retirar a Ozzie bajo el argumento de que era un "objeto extraño" que podía confundir a los jugadores o interferir con el balón.

Alphonso Davies lidera a la selección de Canadá. AFP

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ: ALPHONSO DAVIS

Davies ha dejado huella en la escena internacional. Nació en Ghana, sus padres son de Liberia y él fue criado en Edmonton, Canadá. Debutó a los 16 años con la selección mayor y en 2017 se convirtió en el goleador más joven de Canadá en anotar en la Copa Oro de la Concacaf. Es autor del primer gol de su país en la historia de la Copa del Mundo.

DT: JESSE MARSCH

Jesse Marsch es un entrenador estadounidense y exjugador. Destacó en el RB Salzburg, donde ganó dos veces el doblete en Austria. Fue el primer estadounidense en dirigir en la Champions League y en la Premier League (Leeds United). Actualmente es el seleccionador de Canadá.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ

Participaciones totales: 2 (México 1986 y Qatar 2022).

Mejor posición histórica: Fase de Grupos / Puesto 24 (1986).

Mejor posición (Era Moderna): Fase de Grupos / Puesto 31 (2022).

Récord histórico (Partidos): 6 PJ | 0 PG | 0 PE | 6 PP.

Goles: 2 a favor | 12 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Alphonso Davies (1 gol). Nota: El otro gol fue un autogol de Marruecos.

Jugador con más partidos: Atiba Hutchinson, Alphonso Davies, Jonathan David, entre otros (3 partidos cada uno).

Gol más rápido: Alphonso Davies (Minuto 2 vs. Croacia, 2022).

Racha de clasificaciones: 1 (2022). Nota: Clasificados a 2026 como coanfitriones.

Confederación: CONCACAF.

GRUPO DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ

Grupo B

Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ

12 de junio vs. Bosnia y Herzegovina (13:00 horas, Toronto)

18 de junio vs. Catar (16:00 horas, Vancouver)

24 de junio vs. Suiza (13:00 horas, Vancouver)

PRONÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE CANADÁ

Avanza la fase de grupos.